QUESTURA TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ESCE DA NEGOZIO ALIMENTARI DOPO AVER OCCULTATO PRODOTTI, DENUNCIATO 30ENNE NIGERIANO »

11.02 - giovedì 22 febbraio 2024

Voleva uscire da un negozio di alimentari, dopo aver occultato alcuni prodotti e consumato altra merce, senza pagare.

Il personale della squadra volante della Polizia di Stato, in quel momento impegnato proprio in uno specifico servizio di controllo del territorio nella zona della Portela, è stato richiamato dalle urla del titolare del negozio, impegnato nel tentativo di bloccare il malvivente con cui era in corso una colluttazione.

L’intervento degli operatori ha così impedito ogni tentativo di fuga da parte di un 30enne nigeriano, munito di permesso di soggiorno.

È scattata così la denuncia per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.