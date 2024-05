QUESTURA DI BOLZANO * «RAPINA UN RAGAZZO AL PARCO “VINTLER“, ARRESTATO PREGIUDICATO 19ENNE SENZA FISSA DIMORA»

09.34 - lunedì 27 maggio 2024

Nel tardo pomeriggio di ieri nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura all’interno del Parco “Vintler”, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, effettuata da un giovane impaurito che lamentava di esser stato appena rapinato ad opera di un soggetto, probabilmente di origine nordafricana, che si trovava ancora nelle vicinanze. Giunti prontamente nel luogo indicato, gli equipaggi delle “Volanti” prendevano dapprima contatti il richiedente – che nel frattempo si era nascosto dietro un muretto – il quale indicava agli Agenti l’uomo che poco prima lo aveva rapinato; subito, il soggetto indicato veniva fermato, messo in condizione di non nuocere e fatto salire sulla “Pantera” della Polizia.

La giovane vittima, a quel punto tranquillizzatasi, raccontava ai Poliziotti quanto accadutogli: mentre si trovava seduto su una panchina del Parco con altri suoi due amici, il rapinatore si era dapprima avvicinato a loro in maniera tranquilla, per poi intimargli in maniera minacciosa di consegnarli la collana che aveva al collo.

Dopo il rifiuto del giovane studente, il malvivente gliela strappava con forza di dosso, e, non soddisfatto, pretendeva altresì che gli venisse consegnato anche l’anello che il giovane aveva al dito.

Al rifiuto della vittima, lo stesso malvivente provava a strapparglielo dalle dita, per poi dover desistere in quanto l’anello si era incastrava tra le dita.

A quel punto lo studente, impaurito, provava a farlo desistere dai suoi intenti offrendogli una sua bibita, ma il rapinatore rincarava la dose, minacciando di avere con sé una pistola e di chiamare altri suoi complici se il ragazzo non gli avesse consegnato anche i suoi occhiali da sole ed il suo cappellino da baseball.

Terrorizzati dalle minacce e da quanto accaduto, il ragazzo, dopo aver consegnato al delinquente ciò che pretendeva, si allontanava di corsa con i suoi 2 amici, e, nascosti dietro un muro, decidevano di contattare la Polizia.

Incalzato dagli Agenti, il rapinatore – identificato per tale Z. M., 19enne senza fissa dimora con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia soprattutto per reati contro il patrimonio, cittadino italiano di origini magrebine – ammetteva di aver rapinato alla giovane vittima tutto quanto poc’anzi descritto. Gli oggetti sottratti venivano presi in consegna dalla Polizia ed immediatamente restituiti al ragazzo.

Pertanto Z. M., dopo essere stato condotto presso gli Uffici di Largo Palatucci per gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, al termine degli stessi veniva dichiarato in arresto per il reato di rapina aggravata e tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Valutati i precedenti a suo carico e la gravità di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di costui la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, con Divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni, che diverrà operativo al momento della sua scarcerazione. “Grazie alla tempestiva richiesta di aiuto effettuata da una giovane vittima di rapina è stato possibile assicurare alla giustizia un delinquente recidivo – ha evidenziato il Questore Sartori –. E’ fondamentale rispondere immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla Giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.