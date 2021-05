FONDAZIONE VRT * IMPACT INNOVATION 2021: « IL BANDO SOSTERRÀ 10 PROGETTI PER 250 MILA EURO, PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GOVERNANCE FEMMINILE »

Terzo bando 2021 per la Fondazione VRT: 250 mila euro a progetti, a guida femminile, con elevato impatto sui cittadini.

Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina (VRT) ha pubblicato il 3° bando Impact Innovation 2021. L’obiettivo, in linea con i precedenti, è di agevolare, incentivare ed implementare l’applicazione di tecnologie, brevetti, invenzioni, know-how e competenze sviluppati nell’Università di Trento e negli altri Centri di Ricerca Trentini e con forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Particolare attenzione sarà rivolta a tutti i progetti con governance femminile.

I beneficiari del 3° BANDO 2021 DI FONDAZIONEVRT sono:

-Centri di ricerca pubblici e privati trentini.

-Università di Trento e relativi dipartimenti.

-Startup e Microimprese con progetti altamente innovativi e sede legale e operativa nella Provincia Autonoma di Trento.

Per ciascun progetto, il contributo massimo è di 25.000 euro; Fondazione Valorizzazione della Ricerca Trentina sosterrà per questo Bando massimo 10 progetti per un importo omnicomprensivo massimo pari a € 250.000.

Dal 2020 ad oggi, Fondazione VRT ha lanciato 7 bandi, così da consentire l’accelerazione delle eccellenze scientifiche tecnologiche sviluppate in Trentino in grado di generare un impatto misurabile per salute, ambiente, cultura e turismo. Ai bandi hanno risposto oltre 210 candidature che hanno portato al finanziamento di più di 40 progetti di ricerca.

La sfida che Fondazione VRT si trova ad affrontare è quella di attivare un meccanismo virtuoso che consenta di aiutare la ricerca scientifica e tecnologica trentina all’avanguardia, ad impatto e ad elevata utilità sociale nel lungo periodo per le persone. Questo principio guida Fondazione VRT nel creare un percorso altamente efficace e selettivo che rappresenta un’opportunità, in termini di finanziamento e di visibilità, per le eccellenze della ricerca scientifica e tecnologica Trentina.

Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 7 giugno 2021 ad ore 12.00. Maggiori informazioni sul sito alla sezione bandi/bandi attivi