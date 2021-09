A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « PARTITA SENZA STORIA AL “TURINA” DI SALÒ, FINISCE 3-0 PER I GIALLOBLÙ CHE DOMINANO IL MATCH DALL’INIZIO ALLA FINE »

La pertezione. O quasi. La prima gara casalinga della stagione – la seconda del girone A di serie C – regala anche la prima vittoria in campionato al Trento che, dopo l’ottimo pari di Piacenza, al “Lino Turina” di Salò, la “casa” dei gialloblù sino a quando i lavori allo stadio “Briamasco” non saranno ultimati, travolgono per 3 a 0 la Pro Patria al termine di un match senza storia, dominato dall’inizio alla fine dalla squadra di Carmine Parlato.

La doppietta di Pattarello, che realizza le prime reti in carriera tra i “pro” e il gol nel finale di Barbuti “griffano” un successo netto e indiscutibile, che proietta gli aquilotti a quota quattro in classifica e con zero reti subite in tre gare ufficiali (due in campionato e uno in Coppa Italia) sin qui disputate.

Il Trento tornerà in campo domenica prossima al “Druso” di Bolzano (calcio d’inizio ore 17.30) contro il Südtirol nel derby regionale.

Live match.

Mister Parlato si affida per dieci undicesimi alla formazione che domenica scorsa ha impattato al “Garilli” contro il Piacenza. Il modulo è l’ormai collaudatissimo “4-3-1-2”: in porta spazio a Cazzaro, mentre la linea difensiva è formato da Dionisi e Simonti sulle corsie esterne con capitan Trainotti e Carini al centro. In mezzo al campo Nunes agisce da playmaker con Caporali e Osuji interni e Belcastro completa il rombo, operando da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Chinellato e Pattarello, quest’ultimo in campo al posto di Barbuti.

Il match inizia all’insegna dell’equilibrio con il Trento che prende le misure all’avversario e la Pro Patria che prova a pungere di rimessa.

La prima azione degna di nota è di marca lombarda con Brignoli che, al 6’, incrocia il diagonale, ma Cazzaro è bravissimo a deviare in corner.

Da questo momento in campo c’è solamente il Trento: i gialloblù assumono il controllo delle operazioni, si fanno vedere con un colpo di testa di Chinellato e, al 24’, passano a condurre: traversone dalla sinistra di Simonti e perfetta girata al volo di Pattarello, che batte imparabilmente Caprile. Gli ospiti accusano il colpo e gli aquilotti non concedono spazi. Sette minuti dopo il vantaggio arriva anche il raddoppio: Chinellato fa a sportellate e lavora di sponda per Pattarello, che salta netto il diretto avversario al limite dell’area e poi fa due a zero con un perfetto diagonale rasoterra.

Nella ripresa il leit motiv dell’incontro non cambia con il Trento che gestisce le operazioni in maniera magistrale e sfiora il tris in ripartenza con il diagonale dello scatenato Pattarello, respinto di piede dal portiere.

Negli ultimi venti minuti la Pro Patria prova a gettarsi in avanti con tutti gli effettivi, ma l’unico effetto sono quattro calci d’angolo, senza però creare alcun problema a Cazzaro. Mister Parlato, che aveva già inserito Barbuti, Ferrara e Galazzini, getta nella mischia anche Izzillo e Scorza, all’esordio con la maglia del Trento, per mettere forze fresche nella zona nevralgica del campo.

I gialloblù non sono paghi, anzi e, al minuto 87, trovano la rete del meritato 3 a 0: discesa di Galazzini e conclusione verso la porta, Caprile respinge, ma sulla sfera si avventa Barbuti, che scaraventa la sfera in porta.

Gioco, partita e incontro: il Trento conquista la prima vittoria in campionato, mantiene la propria imbattibilità, salendo a quota 4 in classifica dopo due turni.

Domenica prossima (ore 17.30) derby al “Druso” di Bolzano contro l’Fc Südtirol.

Il tabellino.

TRENTO – PRO PATRIA 3-0 (2-0)

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali (34’st Scorza), Nunes, Osuji (34’st Izzillo); Belcastro (27’st Ferrara); Chinellato (21’st Barbuti), Pattarello (27’st Galazzini).

A disposizione: Chiesa, Oddi, Raggio, Ruffo Luci, Vianni, Bigica, Seno.

Allenatore: Carmine Parlato.

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Brignoli (1’st Ghioldi), Bertoni (43’st Vaghi), Nicco (36’st Ferri), Galli; Piu (1’st Stanzani), Castelli (1’st Parker).

A disposizione: Mangano, Colombo, Bergamo, Giardino, Zeroli.

Allenatore: Luca Prina.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Assistenti: Lazzaroni di Udine e Munerati di Rovigo. IV Ufficiale: Sfira di Pordenone).

RETI: 24’pt e 31’pt Pattarello (T), 42’st Barbuti (T).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata calda e soleggiata. Spettatori 200 circa. Ammoniti Brignoli (PP), Nicco (PP), Boffelli, Bertoni (PP) per gioco falloso. Calci d’angolo 6 a 0 per la Pro Patria. Recupero 1’ + 3’.

Foto: Carmelo Ossanna