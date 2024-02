POSTE ITALIANE * TECNOLOGIA E SICUREZZA: « SERVIZI AVANZATI A PORTATA DI CLICK, A TRENTO PALMARI TECNOLOGICI CON APP RICHIESTA DI SOCCORSO PER I PORTALETTERE »

16.54 - venerdì 16 febbraio 2024

Poste Italiane rivoluziona la consegna: oltre 30mila palmari tecnologici entro il 2024, sicurezza e servizi avanzati a portata di click. Entro il 2024, Poste Italiane introdurrà oltre 30mila palmari di ultima generazione per i propri portalettere, rendendo la consegna più efficiente e sicura che mai. Punta dunque sulla tecnologia l’azienda guidata dall’AD Matteo Del Fante per fornire servizi sempre più semplici e comodi ai clienti.

I nuovi dispositivi, già attivi nei principali centri urbani e in distribuzione progressiva in tutta la provincia di Trento, sono dotati di funzioni avanzate. Con un semplice click, il portalettere può attivare una chiamata di emergenza attraverso il pulsante virtuale SOS, garantendo una maggiore sicurezza in situazioni di malessere o infortunio.

Ma le innovazioni non si fermano qui. I palmari consentono una consegna tracciata più veloce grazie alla firma elettronica del destinatario direttamente sul dispositivo. Inoltre, offrono la possibilità di contattare il cliente telefonicamente e gestire rapidamente il pagamento dei contrassegni o il recapito su appuntamento.

La rivoluzione continua con la possibilità di effettuare pagamenti sicuri e veloci per bollettini, ricariche telefoniche e PostePay tramite pagamenti elettronici. Con questi nuovi palmari, Poste Italiane dimostra la sua vicinanza ai territori e alle comunità locali, sostenendo attivamente il processo di digitalizzazione del Paese e offrendo ai cittadini prodotti e servizi innovativi direttamente a domicilio. Un passo avanti nella consegna del futuro!”