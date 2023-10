REBUILD * INNOVAZIONE SOSTENIBILE: « TORNA L’EVENTO DELL’AMBIENTE COSTRUITO, A RIVA DEL GARDA (14-15 MAGGIO 2024) » (VIDEO)

14.11 - giovedì 5 ottobre 2023

Pronti per la decima edizione di REbuild? Il 14 e 15 maggio 2024 torna, nella splendida cornice di Riva del Garda, l’evento per l’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito. Anche quest’anno il Centro Congressi di Riva del Garda accoglierà professionisti, esperti, aziende del settore edile e del Real Estate per dialogare e approfondire i temi e gli scenari che si stanno delineando per l’industria delle costruzioni, con un occhio particolare alle innovazioni e alle trasformazioni del mercato.