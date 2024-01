GDF – GUARDIA DI FINANZA / FOGGIA * « TRAFFICO DI DROGA TRA MANFREDONIA ED IL NORD ITALIA, SEQUESTRATI 43 KG DI HASHISH / 5 GLI ARRESTI »

08.16 - giovedì 11 gennaio 2024

GDF FOGGIA: TRAFFICO DI DROGA TRA MANFREDONIA ED IL NORD ITALIA. SEQUESTRATI 43 KG DI HASHISH. 5 ARRESTI.

Dalle prime ore dell’alba, i finanzieri della Compagnia di Manfredonia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, ed i Gruppi di Lodi e di Verona, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari, stanno eseguendo provvedimenti cautelari e perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno ad oggetto la movimentazione di ingenti quantitativi di droga con il nord Italia e le attività di spaccio, prevalentemente nei lidi balneari durante la stagione estiva.

Indagato per favoreggiamento anche un ex assessore e consigliere del Comune di Manfredonia.