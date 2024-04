CARABINIERI E POLIZIA LOCALE – TRENTO * « TRAVOLGE UN AGENTE NEL TENTATIVO DI DARSI ALLA FUGA DOPO AVERE COMPRATO DELLA DROGA, ARRESTATO »

11.06 - lunedì 22 aprile 2024

Nella serata del 19 aprile u.s. i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trento, operando unitamente agli Agenti della Polizia Locale del Capoluogo, hanno arrestato un cittadino italiano quarantenne, residente in Provincia e già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile dei reati di resistenza e di lesioni a Pubblico Ufficiale.

I militari e gli agenti, infatti, nel loro quotidiano impegno volto al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, stavano conducendo uno specifico servizio di osservazione nella zona nord della città, ed in particolare nei pressi di via Pranzelores. E’ stato così che, ad un certo punto, hanno avuto modo di notare “in diretta” il soggetto avvicinarsi ad una donna (trentenne residente in Provincia), ed acquistare dalla stessa una dose di cocaina: il successivo rapido intervento congiunto di Carabinieri e di Polizia Locale ha permesso quindi di bloccare i due, i quali, tuttavia, hanno sin da subito cercato di opporre resistenza, spintonando gli “operanti”.

In particolare poi, l’uomo, nell’estremo tentativo di darsi alla fuga, è salito a bordo della propria bicicletta e – vedendosi chiusa ogni via di fuga – ha deciso di puntare dritto contro il Carabiniere che gli stava sbarrando la strada, investendolo al fine di provare a dileguarsi. Tale stratagemma non è tuttavia andato a buon fine in quanto il soggetto, dopo aver impattato contro il militare, è caduto assieme a questi a terra, ove è stato definitivamente bloccato per poi essere accompagnato presso gli Uffici di via Barbacovi e, successivamente, presso il carcere di Trento in stato di arresto. La donna, per parte sua, è stata invece deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Trento per l’episodio di spaccio al quale hanno avuto modo di assistere i Carabinieri e gli Agenti. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.