XMAS TORBOLE SUL GARDA * FESTIVITà NATALIZIE: « SABATO 23 NOVEMBRE IL SINDACO MORANDI PREMERà IL BOTTONE CHE ILLUMINERà IL PAESE, SEGUIRà UN BRINDISI CON SPUMANTE TRENTO DOC »

Manca un giorno all’accensione delle splendide luminarie di Torbole, che addobbano tutte le case del centro storico e rendono il paese caldo e accogliente. Quest’anno grazie alla sinergia creatasi tra un gruppo di imprenditori locali, l’atmosfera sarà resa ancora più frizzante da un programma di eventi assai consistente e ben più di 45 attività ed esercizi commerciali aperti.

A partire dal 7 dicembre per ripetersi il 14, 21, 28 e 4 gennaio, nei giorni di sabato con musica, show cooking e calda accoglienza per chi vorrà visitare Torbole sul Garda in inverno.

Sabato 23 novembre ad ore 19,00 presso la Casa del Dazio sul porto, ci sarà la prima CERIMONIA DI ACCENSIONE delle luci di Natale (vorrebbe diventare una tradizione): il sindaco Morandi premerà il bottone che illuminerà istantaneamente il paese, seguirà un brindisi con spumante Trento Doc a cui tutti i cittadini sono invitati.

