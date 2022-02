ORDINE DEI FARMACISTI – TRENTO * CORSO “ LA FARMACIA CARDIOPROTETTA “: « UN PERCORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO BLSD, CON ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE »

10:34 - 8/02/2022

Nei giorni scorsi un considerevole numero di farmacisti, entusiasti e motivati, hanno partecipato al corso chiamato LA FARMACIA CARDIOPROTETTA.

Si tratta di un percorso di formazione di primo soccorso BLSD CON ABILITAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE .

Il programma del corso è studiato per insegnare sia a livello teorico che pratico, le diverse tecniche di primo soccorso atte a mantenere in vita una persona o addirittura recuperarla alla vita stessa, manovre quali ad esempio la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare abbinata all’uso del DAE – Defibrillatore Automatico Esterno.

La farmacia da sempre è definita come il primo presidio sanitario sul territorio ed i farmacisti, quali operatori sanitari, sono convinti dell’importanza di apprendere queste nozioni e queste capacità pratiche di primo soccorso da mettere a disposizione della popolazione in caso di necessità.

In futuro, come del resto raccomandato dalla normativa presso ogni farmacia potrebbe o, meglio, dovrebbe essere posizionato un defibrillatore a disposizione sia dal personale formato della farmacia, sia di qualsiasi soccorritore si trovasse ad affrontare un’emergenza in quell’area.

La farmacia infatti, sempre ben segnalata, facilmente individuabile anche dal turista o da un non residente, aperta quotidianamente con orari prolungati, è il luogo ideale, si potrebbe dire ovviamente deputato ad ospitare il defibrillatore.

Il corso LA FARMACIA CARDIOPROTETTA è organizzato dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Trento, in collaborazione con ROSSOCUORE Training Center.