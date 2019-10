AVV STENICO – PRESIDENTE APSP DE TSCHIDERER * SMENTITA PAROLE SEGNANA: « ALL’ASSESSORA PARE NON INTERESSINO Nè PAZIENTI Nè OPERATORI Nè IL CORRETTO UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI, SOLO ATTACCHI PERSONALI » (FOTO DOCUMENTI »

Per smentire le parole dell’Assessora Stefania Segnana, inoltro la comunicazione ufficiale inviataLe dalla sottoscritta a nome dell’APSP in oggetto, con preghiera di IMMEDIATA PUBBLICAZIONE.

Preme far presente che all’Assessora pare non interessino nè pazienti, nè operatori, nè il corretto utilizzo di fondi pubblici, ma solo attacchi personali, a dimostrazione che non c’è capacità di argomentare in trasparenza, correttezza.

*

Avv. Eleonora Stenico

Presidente APSP Beato de Tschiderer