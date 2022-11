PAT * QUALITÀ ARIA: « OTTOBRE 2022, CARATTERIZZATO DA AUMENTO CONCENTRAZIONI INQUINANTI »

15.02 - sabato 12 novembre 2022

La qualità dell’aria di ottobre. Sul sito di Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, il report mensile. Il mese di ottobre 2022 è stato caratterizzato da un aumento delle concentrazioni degli inquinanti tipici di questo periodo dell’anno, come le polveri sottili PM10 e il biossido di azoto NO2; per quest’ultimo inquinante si conferma il trend generale di diminuzione in atto negli ultimi anni.

Le concentrazioni degli altri inquinanti monitorati (ozonoO3, biossido di zolfo SO2, monossido di carbonio CO e benzene) sono rimaste per tutto il mese al di sotto dei valori previsti per legge.Sul sito di APPA si può consultare il report mensile della qualità dell’aria in Trentino.

Nei giorni centrali del mese, le condizioni meteorologiche hanno favorito l’accumulo nei fondovalle di polveri sottili PM10 che hanno causato i primi superamenti stagionali del valore limite previsto per la media giornaliera in due giornate.

Le concentrazioni medie mensili di biossido di azoto NO2, in linea con l’andamento stagionale di questo inquinante, sono risultate in aumento in ottobre, rispetto ai mesi precedenti; le concentrazioni medie orarie sono comunque rimaste sempre inferiori al limite di 200 µg/m3.