PD * “TOCCA A NOI“: « FLASH-MOB CONTRO AUMENTO IVA SU ASSORBENTI E PRODOTTI PER PRIMA INFANZIA, A TRENTO – PIAZZA DUOMO (1/11 – 17.00)

Mercoledì 1° novembre ore 17.00 piazza Duomo – Trento. Tocca a noi lancia un flash-mob contro l’aumento dell’IVA su assorbenti e prodotti per la prima infanzia. L’associazione promotrice del #TamponTaxTour si oppone alla scelta del Governo Meloni di riportare al 10% l’IVA sui prodotti igienico-sanitari femminili e al 22% sui prodotti per la prima infanzia. Anche il PD del Trentino con i Giovani Democratici del Trentino aderisce all’iniziativa.

Tocca a Noi torna in piazza con “FLASH-MOBilitazione” mercoledì 1° novembre alle 17:00. In oltre 10 città – tra cui Firenze , Verona , Pescara, Modena, Velletri, Roma, Bergamo, Milano, Latina, Trani, Pomigliano D’Arco, Bologna, Trento, Aosta, Bari. – in tutta Italia ci troveremo per protestare contro la scelta del Governo Meloni di riportare al 10% l’IVA sui prodotti igienico-sanitari femminili e al 22% quella sui prodotti per la prima infanzia, così come emerso dalle prime bozze della manovra.

Anche Trento risponde all’appello. Ci troveremo in piazza Duomo per una mobilitazione che costituisce la prosecuzione della battaglia portata avanti dall’associazione Tocca a Noi, nata nel 2021 con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e stimolare l’azione legislativa su temi civili e sociali. Nello specifico, aveva debuttato con il TamponTaxTour, un viaggio di 50 tappe in tutta Italia, zaino in spalla e trasporti pubblici, che aveva come obiettivo quello di ridurre l’IVA sui prodotti igienico-sanitari e stimolare il dibattito nelle piazze, per normalizzare e abbattere lo stigma che accompagna le funzioni involontarie e biologiche dei corpi. Un tour con momenti di incontro, nelle sedi istituzionali e nelle piazze, per raccogliere le firme di tutti quegli amministratori e amministratrici che avevano deciso di scendere in campo contro la TamponTax e per mettere in dialogo istituzioni, associazioni e cittadini che agivano a livello locale, evitando di delegare sempre a qualcun altro.

Un lavoro di squadra che ha permesso la mappatura di oltre 200 Comuni e 10 Regioni scesi in campo contro una tassa ingiusta e iniqua e con l’adozione di atti precisi a sostegno della cura del corpo, ma che ha consentito anche, partendo dal locale, di far intervenire il livello nazione con la riduzione dell’IVA sui prodotti igienico-sanitari per donne e bambini al 10% nel 2021 e al 5% nel 2022.

In Trentino, grazie ad una mozione presentata due anni fa in Consiglio Comunale dalla nostra consigliera Minella Chilà e sottoscritta da altri consiglieri del Pd e della maggioranza, le Farmacie Comunali Trento hanno deciso di ridurre l’Iva al 4% sui prodotti igienici femminili.

Anche la città di Trento ha aderito a questa battaglia di civiltà e per la parità di genere: il Sindaco Franco Ianeselli ha infatti sottoscritto un manifesto, poi consegnato ai Parlamentari a Roma da promotori del Tampon Tax Tour che da Palermo a Bolzano hanno raccolto consensi e sostegno, per chiedere un emendamento risolutivo nella finanziaria di novembre.

Nessuna persona può scegliere se averne bisogno, ma il governo può scegliere se tassarli. E pare abbia scelto di sì. Scegliendo di far cassa su pannolini, assorbenti e latte in polvere colpendo direttamente le famiglie, la salute delle persone, la cura dei corpi e l’equità tra generi e generazioni. Il rifiuto a verso questa scelta si è scontrato con una mobilitazione spontanea nelle piazze e nelle istituzioni di tutto il Paese. La stessa determinazione e voglia di far sentire la propria voce che avevamo toccato con mano con il TamponTaxTour, due anni fa, dopo l’accordo con le farmacie comunali del Comune di Firenze, che stimolò la scesa in campo di molti altri enti territoriali a sostegno della cura e della parità.

Oggi siamo pronti a scendere di nuovo in campo, in qualsiasi spazio o piazza, reale e virtuale. Il governo Meloni vuole rendere difficile, specialmente alle donne e alle famiglie, ottenere beni essenziali per la salute e la cura di ogni persona, in ogni fase della vita. Per le donne, le famiglie e ogni persona, grande e piccina, noi diciamo no e scendiamo insieme in piazza, uniti per la salute e la cura dei corpi, di grandi e piccini, e il sostegno alle famiglie.

