PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 15 OTTOBRE, RECORD DI TAMPONI / SEMPRE A ZERO I DECESSI / 29 I NUOVI CONTAGI »

Coronavirus: dal bollettino di venerdì 15 ottobre 2021. Record di tamponi. Sempre a zero i decessi. 29 i nuovi contagi.

Il dato che salta più all’occhio in questo che è il primo giorno di entrata in vigore delle disposizioni obbligatorie sul green pass è proprio il numero dei tamponi, in pratica doppio rispetto alla media. Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ne riporta oltre 8.500, ma i positivi sono ‘appena’ 29.

Per il resto, si conferma l’assenza di decessi mentre le vaccinazioni si avvicinano alla soglia delle 770.000

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 8.322 tamponi antigenici che hanno individuato 28 casi positivi. I molecolari sono stati invece 222, dei quali 1 solo è risultato positivi: c’è anche da registrare comunque la conferma di 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 5 ragazzini e 2 anziani (1 over 70 e 1 over 80). Le classi in quarantena rimangono 5.

Negli ospedali i pazienti ricoverati salgono a 21, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri a 1 dimissione si sono contrapposti 2 nuovi ingressi

Il programma della campagna vaccinale intanto prosegue e porta la cifra complessiva a 768.367, comprese 352.670 seconde dosi e 6.406 terze dosi.

Ci sono infine altri 20 guariti in più che portano il totale a 47.078.