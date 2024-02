PATT – SEZIONE TRENTO * SAN DONÀ – RAPINA TABACCHERIA : « SICUREZZA CITTADINI, CHIEDIAMO A SINDACO IANESELLI E POLIZIA LOCALE IMPEGNO FORTE E COSTANTE »

17.57 - domenica 18 febbraio 2024

//

Nel tardo pomeriggio del 14 febbraio due persone incappucciate hanno commesso una rapina a mano armata al tabacchino di San Donà gestito da Manuel Zanetti. Oltre allo spavento Manuel è stato ferito, per fortuna non gravemente, con un colpo di pistola ad aria compressa. Sicuramente un’esperienza traumatica e che difficilmente dimenticherà. A lui va la vicinanza e la solidarietà di tutta la Sezione di Trento del Partito Autonomista Trentino Tirolese.

Episodi criminali come questo cominciano a diventare sempre più numerosi anche nel nostro Trentino.. Quanto successo l’altra sera mette in luce il bisogno di sicurezza, sempre più sentito ed urgente, dei nostri concittadini, i commercianti e di chi gestisce un pubblico esercizio. Hanno diritto a lavorare in tranquillità di giorno come di pomeriggio e sera. Per questo serve agire velocemente. Come Sezione del PATT di Trento, pur consapevoli che la responsabilità della pubblica sicurezza rimane una competenza dello stato, chiediamo al Sindaco di Trento Franco Ianeselli e alla Polizia Locale un impegno forte e costante per la sicurezza dei cittadini.

È necessario un maggior numero di agenti e di volanti per presidiare il territorio e provare ad arginare questi fenomeni criminali sempre più comuni. Sollecitiamo Ianeselli a farsi portavoce presso il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico e ad invitare Questore e Commissario del Governo ad aumentare la presenza di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nella nostra Trento e nelle nostre frazioni.

Giordana Detassis

Segretaria Sezione Patt Trento