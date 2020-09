AGORà TRENTINA * ELEZIONI 2020: « “COMUNALI TRENTO: COSA VOGLIO FARE PER LA MIA CITTà?”, INCONTRO PUBBLICO CON I CANDIDATI CARLI, IANESELLI, MERLER, ZANETTI – 11/9 ORE 19.00 NEST »

Nelle persone e nelle realtà sociali sembra dominare il pessimismo, alimentato dall’incertezza. Ci sono tutti i problemi che vediamo: la crisi non solo sanitaria ma economico-sociale determinata dal COVID, la crescita della povertà, i problemi delle famiglie e dei giovani per la scuola e per il lavoro; l’emarginazione, gli anziani, la carenza di alloggi per i meno abbienti e le giovani coppie, la carenza di impianti sportivi adeguati, l’inquinamento e il verde pubblico, il problema dei trasporti. Sono solo alcune delle questioni con cui ci dobbiamo confrontare ogni giorno; volenti o nolenti, fanno parte del tessuto della nostra vita quotidiana. A tutto questo si aggiunge un’ulteriore incertezza legata ad una sfiducia nelle istituzioni.

In questo contesto, il rischio è che prevalga il disinteresse, o una reazione istintiva, o semplicemente la disistima rispetto a chi con tutti i suoi difetti si dedica al bene comune. Una crescente cultura del sospetto e dell’incertezza rischia di bloccare ogni proposta di cambiamento e di responsabilità collettiva.

Mentre quello di cui oggi c’è più urgenza è di soggetti che possano – nel piccolo o nel grande – incontrarsi, dialogare e fare delle proposte credibili. Ecco perché Agorà Trentina intende dare il proprio piccolo contributo, proponendo un incontro tra alcuni candidati alle elezioni comunali di Trento con a tema il desiderio positivo di contribuire al bene della propria città, proponendo un dialogo su una domanda rispetto alla quale tutti siamo chiamati in causa: “Comunali Trento: cosa voglio fare per la mia città?”.

Questa è la domanda che porremo venerdì 11 settembre alle ore 19.00 presso l’auditorium del Nest (Via dei Solteri n. 97, Trento) nell’incontro pubblico a:

Marcello Carli, candidato sindaco per la coalizione Rinascimento Trento;

Franco Ianeselli, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra;

Andrea Merler, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra;

Silvia Zanetti, candidata sindaco per Si può fare.

Modererà Linda Stroppa, giornalista RAI.

Nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente è possibile iscriversi per partecipare in presenza sino ad esaurimento dei posti disponibili al seguente

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl_4-eV7Wj7Dpm9uN0ekaiuzxEjLdCJQdqfchjnmBbdMn2GQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

L’evento verrà inoltre trasmesso in diretta sul Canale YouTube di Agorà Trentina affinché tutti gli interessati possano seguirlo al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=rKlqAjCXzZU

La segreteria di Agorà Trentina