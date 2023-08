LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « ANDREA GOTTARDI, « MI CANDIDO, LASCIO CONFINDUSTRIA PER INCOMPATIBILITÀ »

10.50 - martedì 22 agosto 2023

Andrea Gottardi, presidente dei trasportatori trentini associati a Confindustria, ha lasciato per incompatibilità l’incarico di presidente dell’associazione per candidarsi nella Lista Fugatti alle prossime elezioni provinciali. “Lamentarsi della politica per certi versi è facile, e spesso anche del tutto comprensibile. Più complesso è invece mettersi in gioco compiendo scelte difficili per cercare di cambiarla. Sarò candidato nella Lista Fugatti Presidente per portare un contributo forte e convinto di rinnovamento, e devo di dire di aver compiuto questa scelta anche in virtù della stima personale che ho avuto modo di sviluppare avendo conosciuto sul campo, da imprenditore, le capacità dell’assessore Spinelli che capeggerà la lista e che per me è un’assoluta garanzia”.

“Ringrazio Gottardi – dichiara a sua volta Spinelli – per gli apprezzamenti molto lusinghieri verso il sottoscritto. Stiamo giorno dopo giorno costruendo una squadra di qualità anche rispetto a specifici e strategici ambiti di competenza. In questo senso, la presenza di Gottardi, la sua forte capacità di rappresentare le istanze del mondo dell’impresa, è per noi un valore aggiunto su cui puntare in un’ottica di radicamento nel tessuto sociale e produttivo delle nostre comunità. Gli rivolgo, di vero cuore, un caloroso benvenuto”.