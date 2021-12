IL SOLE 24 ORE * SCUOLE SUPERIORI: « IN EDICOLA DOMANI MARTEDÌ 21/12 CON IL QUOTIDIANO LA GUIDA DI 96 PAGINE, PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE E ORIENTATA »

11:02 - 20/12/2021

Domani, martedì 21 dicembre, Il Sole 24 Ore dedica una guida di 96 pagine alla scelta della scuola superiore – per una scelta consapevole e orientata – in vista dell’apertura delle domande di iscrizione che potranno essere fatte dal 4 gennaio.

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: l’orientamento è determinante, è incluso tra le sei riforme per l’Istruzione previste dal Pnrr. Necessario accompagnamento continuo per fornire competenze e conoscenze trasversali e adeguate.

A dicembre per un milione e mezzo di famiglie è già tempo di pensare all’anno prossimo e dove iscrivere i propri figli alla prima classe i materne, elementari, medie o superiori.0 Da lunedì 20 dicembre è possibile registrarsi sul portale del ministero dell’Istruzione e attivare la funzione per le iscrizioni online. Così da poter compilare e inviare via web la domanda nel periodo che va dal 4 al 28 gennaio. Solo per l’infanzia invece la domanda resta cartacea.

Due le novità principali rispetto all’anno scorso. La prima è che per accedere alla procedura via internet serve lo Spid o un altro sistema di identità digitale. La seconda è che i percorsi quadriennali delle scuole superiori, che consentono ai ragazzi di diplomarsi in 4 anni anziché 5, diventano mille. Di questo e di tanto altro si parla nella guida di 96 pagine interamente dedicata alla scelta della scuola superiore che sarà in edicola martedì 21 dicembre con Il Sole 24 Ore a 50 centesimi più il prezzo del quotidiano. Un vademecum per aiutare genitori e figli a compiere una scelta consapevole e orientata.

A ribadire l’importanza dell’orientamento è il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che nell’articolo a sua firma in apertura della guida scrive ”L’orientamento è determinante. Costituisce la base di ogni singola decisione fondata. Ma è lo strumento di cui il Paese dispone per mettere a frutto i talenti e le intelligenze delle nuove generazioni. Il capitale umano dal quale dipende il futuro di sviluppo della nostra società. Il Pnrr non a caso prevede tra le sei riforme per l’Istruzione, settore al quale sono destinati 17,59 miliardi di euro, quella dell’orientamento. È cruciale, perché permette di far dialogare mondi, di comprendere quali possibilità esistono e quali mancano ancora e vanno strutturate. Consente di modellare e rimodulare il sistema di istruzione che non è statico ma pulsante, vive in società in continuo mutamento e per i giovani che dovranno affrontare sfide inedite e ai quali dobbiamo fornire competenze e conoscenze trasversali e adeguate. Per questo, l’orientamento non deve essere puntuale, ma un accompagnamento continuo”.

Accanto al commento del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la guida è introdotta dagli interventi di Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione nazionale presidi, e di Gianni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria per il Capitale umano.

La guida alle scuole superiori del Sole 24 Ore presenta le classifiche di Eduscopio della Fondazione Agnelli con le migliori scuole città per città, e, grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale presidi che si rinnova, vedrà i dirigenti scolastici raccontare quanti e quali indirizzi i ragazzi hanno a disposizione, quali sono gli istituti più innovativi, che cosa tenere presente quando si tratta di scegliere che cosa fare da grandi. Perché è anche, e soprattutto, da loro che passa il futuro del Paese.