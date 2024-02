PATT GIOVANI * AUTONOMISTI: « APERTA LA NUOVA SEZIONE ALTA VAL DI NON, DANIEL MALENCH ELETTO SEGRETARIO »

13.54 - martedì 6 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In alta valle di Non il PATT riparte dai giovani: Inaugurata una nuova sezione. Venerdì 29 dicembre a Cavareno i tesserati di zona, con la presenza della vice segretaria provinciale Roberta Bergamo, hanno costituito la Sezione PATT – Alta Val di Non eleggendo segretario Daniel Malench, 26 anni, cavarenese, laureando in giurisprudenza e membro del direttivo del Movimento giovanile del PATT. “Quello che emerge nella composizione della Sezione – afferma Daniel Malench – è la presenza di diversi giovani disposti a crescere ed impegnarsi, ognuno con la propria esperienza e vissuto, per la comunità dell’Alta Valle. “La scelta di rifondare la Sezione – dopo un lungo periodo di quiescenza – è nata dalla volontà di allargare la presenza del PATT in Val di Non per riportare la voce e il contributo degli autonomisti anche in Alta Anaunia”

Il neo eletto segretario precisa ancora che “Certamente non mancherà una partecipazione politica in vista delle elezioni comunali del 2025 ma i lavori della Sezione si estenderanno anche nella previsione di serate di discussione sui grandi temi dell’attualità e nella predisposizione di momenti di formazione sull’autonomia, l’Europa e la montagna. L’intento non è solo quello di dar luogo a spazi per la riflessione, ma anche soprattutto, quello di avvicinare quante più persone, specialmente giovani, per confrontarsi su prospettive, problemi e bisogni di tutti i giorni così da contribuire al benessere sociale della comunità”.

Con il suo ruolo apicale nella creazione di questa nuova sezione, ancora una volta il movimento Giovanile del Partito Autonomista si dimostra una indispensabile fonte di idee e rinnovamento non solo per il suo partito, ma per tutti i territori in cui opera, motivati dallo spirito che una politica nuova che parta dai territori e guardi soprattutto alle nuove generazioni sia possibile solo con un coinvolgimento attivo a tutti i livelli. “E’ veramente un orgoglio per noi autonomisti”, aggiunge il segretario dei giovani, Martino Tisot, “vedere come ci siano molti giovani interessati alle nostre idee e a mettersi in gioco per il proprio territorio. Siamo la risorsa più importante per il futuro di questo partito, e continueremo a darci da fare per esserlo”.