ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « SUI SOCIAL I VOLTI IN CHIARO SCURO DELLE NUOVE CONDUTTRICI DELLO SHOW, IN ONDA DAL 5 OTTOBRE »

Martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia1, riparte la nuova stagione de Le Iene, giunta alla 25° edizione.

Molte le novità dello show, una su tutte la conduzione femminile che quest’anno si moltiplica.

Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune.

In questa stagione si alterneranno, a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, alcune grandi donne che “sanno il fatto proprio” e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.

Nella foto pubblicata sui social de Le Iene si vedono, in chiaro scuro, i volti delle nuove conduttrici, con un invito a indovinare i loro nomi.