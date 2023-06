RAI 1 – “ VIVA FIORELLO “: « UNO SPECIALE DEL TG1, PER CELEBRARE IL GENIO TELEVISIVO DI ROSARIO FIORELLO E L’INCREDIBILE SUCCESSO DEL SUO ‘MORNING SHOW’ (11/6 – 23.30)»

18.04 - venerdì 9 giugno 2023

Da ‘Viva Rai2!’ a ‘Viva il Tg1!’. Uno Speciale del Tg1 – a cura di Francesco Cristino, in onda domenica 11 giugno alle 23.30 su Rai 1 – per celebrare il genio televisivo di Rosario Fiorello e l’incredibile successo del suo ‘morning show’ di culto. Il ‘backstage del backstage’ nella mitica via Asiago, meticolosamente documentato sin dalle prime ore dell’alba: dalla ‘colazione social’ nel cosiddetto ‘Bar di Guerre Stellari’ alle ‘prime luci del glass’, con tecnici e maestranze alle prese con la preparazione di un varietà unico nel suo genere. E poi lui, Fiorello – in tutte le sue ‘vesti’: mattatore, supereroe, rapper – che, con l’inseparabile Biggio, svelerà al pubblico il segreto di un successo inaspettato, ma che ha già fatto la storia della televisione italiana.