PATT ED SVP * ELEZIONI EUROPEE: MARCHIORI E ACHAMMER, « EUROPA, LA GRANDE SFIDA PER GLI AUTONOMISTI »

Marchiori e Achammer: “Europa: la grande sfida per gli autonomisti” Si sono incontrati a Trento, a margine del Consiglio regionale, l’Obmann della SVP Philipp Achammer e il Segretario politico del PATT Simone Marchiori per un confronto sulla situazione politica locale, le sinergie da attuare fra le due Province autonome e la Regione, la riforma dello Statuto ed il ripristino delle competenze e, soprattutto, le elezioni europee.

L’incontro, che è solo l’ultimo di una lunga serie dovuta al comune percorso all’interno dei rispettivi partiti autonomisti, ha visto la totale convergenza di obiettivi e di soluzioni da mettere in campo.

In particolare, i rappresentanti di PATT e SVP si sono soffermati sull’appuntamento con le elezioni europee, che cade in un momento particolarmente delicato per le tensioni internazionali, per quelle del settore agricolo, pilastro anche per Trentino e Südtirol, ma anche per la crisi climatica e la situazione economica in evoluzione. Senza dimenticare le sfide legate ai temi dell’immigrazione e dei grandi carnivori che influenzano quotidianamente la vita delle persone.

PATT e SVP, che appartengono alla comune famiglia del PPE del quale sono membri effettivi, hanno ribadito la necessità di rafforzare l’area popolare in vista del voto di giugno, mirando a confermare la rappresentanza regionale in Europa di Herbert Dorfmann, autorevole e stimato difensore dei territori alpini, apprezzato trasversalmente anche dai colleghi europarlamentari.

“Manca ancora un po’ tempo dalle elezioni – ha affermato Marchiori – ma è necessario fin da ora porre le basi per raggruppare quanti più esponenti dell’area autonomista, popolare e territoriale attorno alla proposta del PPE e alla candidatura di Dorfmann, l’unica candidatura in grado di risultare eletta e di rappresentare, in maniera competente ed efficace, la nostra terra e la nostra Autonomia in Europa”.

“Abbiamo il compito di focalizzare l’attenzione sulla necessità di partecipare numerosi al voto dell’8 e 9 giugno soprattutto per una terra di confine come la nostra: l’Autonomia senza l’Europa è destinata a non andare lontano”.

