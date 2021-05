MASÈ (LA CIVICA) – ODG * AUTONOLEGGIATORI: « EFFETTUARE CON TRENTINO TRASPORTI UNA VALUTAZIONE PER PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DEL SETTORE PRIVATO ANCHE PER LA MOBILITÀ TURISTICA »

Durante la discussione del disegno di legge per le misure connesse all’emergenza covid, è stato approvata dall’aula all’unanimità una proposta di ordine dl giorno della Consigliera Masè di La Civica, per verificare la possibilità di affidare alle aziende di trasporto persone i trasporti della mobilità estiva in supporto al Trentino trasporti, come è avvenuto con le cosiddette linee covid.

Il settore dell’autonoleggio è stato profondamente colpito dalla pandemia, perché la loro attività generalmente comprende il trasporto scolastico, quello turistico legato ai viaggi scolastici, e quello turistico in senso stretto.

In Trentino si è cercato di dare opportunità puntuali ove si siano creati spazi, ma è innegabile che ciò non abbia tolto dalla sofferenza il settore. Pertanto, si è proposto che laddove non è necessario l’impiego di mezzi in allestimento urbano, che rendono obbligatorio il servizio di Trentino trasporti, di prevedere il coinvolgimento del settore privato anche per la mobilità turistica – analogamente a quanto avvenuto per le cd. linee Covid in supporto a Trentino Trasporti – contribuendo quindi a poter dare un minimo di prospettiva al settore anche in vista di un’ estate comunque ancora di difficile programmazione.

*

Gruppo Consiliare Provinciale

La Civica