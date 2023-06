PAOLO PICCOLI * MINACCE A FUGATTI: « SOLIDARIETÀ E VICINANZA, A NOME DI TUTTO IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO »

15.42 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Desidero esprimere solidarietà e vicinanza a nome di tutto il Consiglio Comunale di Trento al Presidente Fugatti per le gravi e vili minacce alla sua persona.

Il confronto di opinioni, anche il più aspro, non può mai tradursi in manifestazioni di violenza, che mettono in pericolo l’essenza stessa della democrazia. Paolo Piccoli Presidente Consiglio comunale di Trento.