PALAZZO TRENTINI * AUTO BLU: SOINI, « UTILIZZERÒ UN MEZZO DEL PARCO AUTO PAT, L’AUTISTA SARÀ SELEZIONATO TRA PERSONALE IN SERVIZIO »

In sintesi il Presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, spiega in questa sua nota che non si tratta di un’auto blu, comunemente intesa, ma dell’utilizzo di un mezzo appartenente al parco macchine della Provincia. Per ciò che riguarda l’autista non si tratta di una nuova assunzione ma dell’ampliamento, tramite selezione, dei compiti di personale già in servizio.

Inoltre, la scelta è stata fatta in base ad una valutazione di economicità rispetto al noleggio e al rimborso chilometrico per l’uso dell’auto privata. Quindi, si è puntato a ottimizzare le risorse necessarie per portare capillarmente la presenza dell’Assemblea legislativa sul territorio. Ecco la nota:

“Come ho spesso sostenuto, durante la mia Presidenza intendo contribuire ad avvicinare la popolazione alle istituzioni anche attraverso una mia costante presenza sul territorio provinciale quale rappresentante dell’assemblea legislativa che esprime l’autonomia trentina. Se tale azione vuole essere portata avanti con costanza, non mi appare fuori luogo strutturare l’organizzazione consiliare in modo tale da farvi fronte.

In tal senso ho però tenuto ben presente l’esigenza di non sperperare inutilmente danaro pubblico, dando mandato ai miei uffici di individuare la soluzione più economica possibile.

In primo luogo è quindi stata contattata la Provincia per verificare se, in luogo di un acquisto/noleggio di un nuovo automezzo, fosse già possibile usufruire mezzi del parco macchine provinciale già in dotazione, ottimizzandone l’utilizzo. Non si tratterà in ogni caso di un’auto blu inteso nel senso comune del termine, ma di un normale automezzo del parco macchine provinciale.

In secondo luogo ho ritenuto di non assumere alcuna nuova risorsa da dedicare al ruolo di autista, ma di ottimizzare il personale già in essere presso la struttura della medesima categoria/livello, ampliandone le mansioni anche come autista. A tal fine è stata attivata una selezione interna tra il personale.

A fronte di tali ottimizzazioni, si ridurranno fortemente i costi che – in relazione alla mia volontà di rappresentare il Consiglio sul territorio – il Consiglio dovrebbe invece sostenere per il ricorso al noleggio di un’automezzo con conducente oppure, in ogni caso, per i rimborsi chilometrici in caso di utilizzo di vettura propria.

Spiace rilevare che le alcune delle reazioni intervenute non abbiano tenuto conto del fatto che si è ricercata una soluzione dignitosa e rispettosa delle esigenze di risparmio, ma allo stesso tempo adeguata ad una presenza più costante delle istituzioni sul territorio”.

Claudio Soini

