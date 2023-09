MUSE – TRENTO * “CRESCI CON LA SCIENZA”: « RADDOPPIATO L’APPUNTAMENTO CON “EDUDAY“, TRA LABORATORI E PROGETTI INTERATTIVI (14 E 23/9) » (VIDEO)

15.46 - martedì 12 settembre 2023

“Cresci con la scienza”: doppio appuntamento con MUSE EduDay. Giovedì 14 settembre 2023, dalle 16 alle 19. Sabato 23 settembre 2023, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito, prenotazioni su ilmuseperlascuola.muse.it.

Raddoppia l’appuntamento con EduDay, l’annuale occasione di incontro tra MUSE – Museo delle Scienze e mondo della scuola: giovedì 14 settembre è in programma l’anteprima delle proposte educative 2023/2024, mentre sabato 23 settembre le/i docenti e le loro famiglie potranno sperimentare laboratori, progetti interattivi e la nuova escape room “Sessanta minuti per la Terra”. Sono 99 le proposte che il museo mette in campo per l’anno scolastico appena cominciato con particolari focus sulla crisi climatica in corso e sulle discipline STEM. Studentesse e studenti rappresentano il 25% del pubblico totale del museo (99.952 nell’anno scolastico 2022/2023, di cui il 75% da fuori regione). Online anche il nuovo video, diretto dal regista Matteo Scotton, che al motto “Cresci con la scienza” accompagna il nuovo programma educativo: https://www.youtube.com/watch?v=zM1Y_OJKUVI

MUSE EDUDAY: 14 e 23 settembre

Giovedì 14 settembre, dalle 16 alle 19, un’anteprima dedicata a insegnanti, educatrici ed educatori delle proposte 2023/2024 (qui il programma). Sabato 23 settembre, invece, lo staff educativo del museo invita non solo docenti ma anche le loro famiglie e tutte le persone curiose di scienza a sperimentare le novità e vivere un’intera giornata (dalle 10 alle 19) tra laboratori, esperienze interattive e corner tematici (qui il programma della giornata).

“STEM, innovazione, Agenda 2023, educazione alla cittadinanza, ambiente, paesaggio, interdisciplinarietà, inclusione: sono tra le parole chiave che caratterizzano a proposta educativa del nostro museo. Proponiamo esperienze originali per avvicinarsi in maniera sempre nuova e coinvolgente alla cultura scientifica e allo sviluppo sostenibile. Le proposte educative rispondono ai bisogni della scuola in riferimento ai piani di studio nazionali e provinciali arricchendosi però di approcci e linguaggi che favoriscono esperienze in cui si attiva la curiosità attraverso la sfera sensoriale ed emotiva”, spiega Katia Danieli, coordinatrice del programma educativo del MUSE.

Tra le novità, un particolare percorso dedicato all’educazione alla sostenibilità e all’ambiente con laboratori come “Che fine hanno fatto i ghiacciai?”, e “Memorie dei ghiacci” e la particolare visita interattiva “Il pianeta blu” che invitano a riflettere sul futuro di questi fragili ecosistemi e sull’importanza delle scelte del nostro presente.

Durante la due giorni sarà presentata anche la nuova app “Sessanta minuti per la Terra”, un’originale escape room nelle sale espositive del museo alla ricerca di dati a supporto di un’ipotetica conferenza mondiale sui cambiamenti climatici. Inoltre, tra le nuove proposte per il target infanzia e scuola primaria due attività di lettura animata, il kamishibai, per avvicinare le più piccole e i più piccoli al mondo della scienza e della natura.

Altro filone al centro dell’offerta educativa 2023/2024 del museo è quello collegato alle discipline STEM valorizzate principalmente dall’apertura della mostra “Quanto. La parola che ha cambiato la fisica” (dicembre 2023), che esplora i confini della fisica e della conoscenza con visite interattive e pillole laboratoriali. Nel mese di novembre partirà anche il progetto rivolto alle scuole del territorio “Dal coding alla robotica educativa”, percorso dedicato alla programmazione di robot didattici.

GLI ALTRI SERVIZI PER DOCENTI

Non solo l’EduDay. Il dialogo tra istituzione museale e mondo della scuola prosegue tutto l’anno grazie a una serie di servizi, programmi e appuntamenti formativi. Dall’anno scorso è attivo l’Advisory Board Docenti, incontri tra docenti e personale MUSE per condividere idee e riflessioni su progetti specifici come l’insegnamento delle materie scientifiche e l’inclusione. Su quest’ultimo tema sono in partenza anche i “Lunedì su misura”, quattro appuntamenti – 11 dicembre 2023, 5 febbraio, 11 marzo e 8 aprile 2024 – per testare percorsi alternativi alla visita generale del museo.

Al via anche lo Sportello Docenti con due appuntamenti, l’11 ottobre e il 6 novembre, in cui il personale del museo che cura progetti educativi risponde alle domande e ai bisogni dei docenti. Sempre a disposizione, infine, la Membership “Teachers&Educators”, già sottoscritta da oltre 1.500 docenti, che permette di entrare gratuitamente al museo tutte le volte che lo si desidera e partecipare attivamente alla co-costruzione di attività didattiche, di formazione e di visita.