RAI * ASCOLTI TV: « LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024 È STATA VISTA DA 10 MILIONI E 361 MILA SPETTATORI, SHARE DEL 60.1% »

10.52 - giovedì 8 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gli ascolti della seconda serata del Festival

La seconda serata del 74° Festival della Canzone Italiana – in onda dalle 21.17 all’1.33 su Rai 1 – è stata vista da 10 milioni 361 mila spettatori, con uno share del 60.1%.

La prima parte, dalle 21.17 alle 23.29, è stata vista da 13 milioni 434 mila spettatori, con uno share del 57,6%. La seconda parte, dalle 23.32 all’1.33 è stata vista da 6 milioni 899 mila spettatori, con uno share del 66,2%.

La puntata di Viva Rai2 Viva Sanremo in onda nella notte dopo la prima serata del Festival totalizza il 58,2% con 1 milione 573 mila spettatori (dalle 2.01 alle 2.52).

La puntata di Viva Rai2 Viva Sanremo in onda nella notte dopo la seconda serata del Festival totalizza il 56,6% con 2 milioni 333 mila spettatori (dall’1.33 all’1.59).

PrimaFestival segna il 37,1% con 8 milioni 388 mila spettatori.

Sanremo Start dalle 20.44 alle 21.11 segna il 47,4% con 11 milioni 631 mila spettatori.

Il picco di ascolti è stato registrato alle 21.27 con 15 milioni 236 mila spettatori. Picco di share alle 24.27 con il 70,1%.