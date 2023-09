GALATEO (FDI) * TERRITORIO ALTOATESINO: « SPINTE ELETTORALI ANTI-ITALIANE, NON RISPONDEREMO ALLE PROVOCAZIONI CHE CERCANO DI ALIMENTARE SCONTRI ETNICI »

15.16 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“In risposta alle recenti provocazioni provenienti da esponenti di alcune formazioni politiche, tese unicamente ad aumentare le ostilità tra gruppi etnici e a distogliere lo sguardo dalle problematiche più cruciali che attanagliano il territorio altoatesino, desidero chiarire la nostra posizione.

Negli ultimi tempi si è assistito ad un aumento delle tensioni politiche e delle spinte elettorali anti-italiane. Questo comportamento è stato testimoniato dapprima con la manifesta contrarietà al passaggio delle Frecce Tricolori in Alto Adige e, di recente, nella discussione sull’ordine di importanza della lingua da adottare nelle fermate degli autobus nonché sulla questione dei bambini italiani che frequentano le scuole tedesche.

Ritengo sia di fondamentale importanza rivolgere l’attenzione verso le reali esigenze dei cittadini dell’Alto Adige. Gli utenti dei trasporti pubblici necessitano di un servizio più efficiente e i dipendenti Sasa hanno diritto a operare in un ambiente di lavoro più sano. La priorità dovrebbe essere quindi alzare la qualità del servizio offerto e migliorare la gestione del personale che opera nei trasporti, senza alimentare scontri etnici su questioni linguistiche relative alla segnaletica.

Anche nell’ambito dell’istruzione, anziché promuovere divisioni etniche e creare inutili concorrenze tra bambini di “serie A” e “serie B”, dovremmo concentrarci sulla qualità generale delle scuole. I dati INVALSI negli ultimi anni non sono risultati soddisfacenti. Pertanto è evidente che dobbiamo lavorare insieme per migliorare l’istruzione in Alto Adige.

Desidero infine rimarcare che non risponderemo alle provocazioni che cercano di alimentare scontri etnici. Ci impegneremo invece a lavorare incessantemente per creare un Alto Adige migliore per tutti. La nostra priorità è il benessere, la prosperità e la sicurezza di tutti i cittadini che vivono in questo territorio” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige.