MART – ROVERETO (TN) * “BLA BLA“: « DAL 22/9 TORNANO GLI APPUNTAMENTI IN LINGUA STRANIERA, CON IL SOSTEGNO DELL’INSTITUTO CERVANTES DI MILANO »

Dal 22 settembre tornano gli appuntamenti mensili in lingua straniera tra le opere del Mart. Inglese, spagnolo, giapponese le lingue del Mart Bla Bla 2023. Novità: i sette incontri mensili dedicati alla lingua e alla cultura spagnola sono sostenuti dall’Insitituto Cervantes.

Dal 2013 l’Area educazione e mediazione culturale del Mart propone una serie di incontri mensili aperti a tutte e tutti per confrontarsi, scrivere, parlare, sperimentare in modo creativo e approfondire le proprie conoscenze linguistiche in un ambiente rilassante e accogliente. Nel corso di questi incontri, le sale del museo divengono la cornice e lo stimolo per un’attività che incrocia esperienze estetiche, linguistiche e culturali partendo dalle suggestioni dei dipinti, delle sculture e delle installazioni.

Novità di quest’anno è il sostegno dell’Instituto Cervantes di Milano, ente culturale dello stato spagnolo impegnato nella promozione e nell’insegnamento dello spagnolo e delle lingue co-ufficiali della Spagna, nonché nella diffusione della cultura dei paesi di lingua spagnola. L’istituto Cervantes sponsorizzerà il programma Mart Bla Bla Español, i cui appuntamenti saranno condotti dalla docente di origine messicana Diana Aguilar-Trejo.

Oltre allo spagnolo, sono previsti incontri mensili dedicati all’inglese e al giapponese. Il programma Mart Bla Bla Nihongo sarà infatti incentrato sulla lingua e sulla cultura giapponese, e si svolgerà in italiano con il coinvolgimento di Shugo Echizenya, antropologo visuale originario dell’isola di Hokkaido.

A condurre gli appuntamenti in lingua inglese saranno Linda Maraner, interprete e Flaminia Barbato, docente.

Il calendario degli appuntamenti inizia a settembre e, una volta al mese, fino a marzo, i mediatori del museo accoglieranno piccoli gruppi di partecipanti per condurli in attività di riflessione e confronto a stretto contatto con le opere d’arte.

Gli organizzatori ci tengono a specificare che Mart Bla Bla non è un corso e non è importante il livello di conoscenza linguistica. Per prendere parte agli incontri basta il piacere di conoscere e scoprire nuovi scenari: la partecipazione può infatti essere saltuaria, ogni appuntamento è un capitolo nuovo, con un suo percorso autonomo e indipendente.

Gli incontri si svolgeranno al Mart di venerdì, dalle 18 alle 19 e 30.

Ogni appuntamento ha un costo di 6 Euro ed è richiesta la prenotazione all’indirizzo education@mart.tn.it.

Al termine verrà inoltre rilasciato un certificato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento insegnanti.

Il calendario

Mart Bla Bla Español

22 settembre 2023

20 ottobre 2023

17 novembre 2023

15 dicembre 2023

19 gennaio 2024

16 febbraio 2024

15 marzo 2024

Bla Bla English

22 settembre 2023

20 ottobre 2023

17 novembre 2023

15 dicembre 2023

19 gennaio 2024

16 febbraio 2024

15 marzo 2024

Mart Bla Bla Nihongo

29 settembre 2023

27 ottobre 2023

24 novembre 2023

22 dicembre 2023

26 gennaio 2024

23 febbraio 2024

22 marzo 2024

