SCALFI (FUTURI COMUNI) * MIGRANTI: « DOPO IL “PIANO MADAGASCAR“ E LA CHIATTA DEL PREMIER SUNAK ECCO L’ISOLA DELLA SEN. BIANCOFIORE »

14.09 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Dopo il Piano Madagascar e la chiatta di Sunak ecco l’isola della Biancofiore. La senatrice Biancofiore di “Noi Moderati” ha proposto in modo molto superficiale la creazione di un’isola artificiale nel Mediterraneo come hub di accoglienza per i migranti. Ricorda il modello del “piano Madagascar” della Germania nazista. Futuri Comuni ritiene che questa proposta rifletta un approccio superficiale, poco realistico alla complessa questione dell’immigrazione e soprattutto metta in luce un’ indole “escludente” della senatrice. Assistiamo alla solita sparata adatta a catturare più l’attenzione dei media che a risolvere i problemi reali dei Trentini.

La cronaca recente ci insegna che soluzioni simili, come il tentativo di utilizzare una chiatta nella Manica da parte del premier britannico Sunak lo scorso agosto, sono state afflitte da problemi significativi, tra cui questioni di sicurezza e salute pubblica e hanno costretto il Regno Unito ad una maldestra marcia indietro. Futuri Comuni invita la senatrice di Rovereto ad abbandonare il suo progetto di costruire un’isola – lager e di impegnarsi invece in un dialogo costruttivo per una vera gestione dei flussi migratori che tenga conto dei principi umanitari e della responsabilità internazionale.

Laura Scalfi

Futuri Comuni