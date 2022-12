TONINA RISPONDE A DEMAGRI E DALLAPICCOLA * GESTIONE RIFIUTI – TRENTINO: « NEL SITO DI ROVERETO STOCCATE 1.550 TONNELLATE DI “SECCO RESIDUO” E 330 DI “INGOMBRANTE” »

Quesito 2.

Con la chiusura delle discariche di Imer (avvenuta il 30/06/2022), e di Monclassico (avvenuta il 31/10/2022), sono rimasti disponibili per lo stoccaggio del rifiuto secco residuo e ingombrante in Provincia i siti di Ischia Podetti a Trento e Lavini a Rovereto. In particolare presso la discarica di Ischia Podetti si sta utilizzando il cosiddetto “catino nord”, un sito di stoccaggio temporaneo dove a breve inizieranno anche i lavori per l’approntamento di un nuovo lotto di discarica; inoltre sono in via di realizzazione delle apposite piattaforme di stoccaggio su di un’area situata fra il 1° e il 3° lotto di discarica; i lavori di costruzione delle piattaforme si concluderanno nei primi mesi dell’anno 2023. Presso la discarica dei Lavini sono invece già disponibili spazi di stoccaggio in un capannone coperto e sui piazzali, stoccaggi anch’essi già parzialmente utilizzati.

Quesito 3.

ADEP, oltre alle gare già esperite per l’invio a recupero termico del rifiuto “secco residuo”, che hanno portato a contrattualizzare un quantitativo di 10.000 t/anno con la società REA Dalmine s.r.l. di Bergamo, a valere per gli anni 2022 e 2023, ha esperito un ulteriore bando europeo per lo smaltimento/recupero di rifiuto “secco residuo”, aggiudicato a settembre 2022, per una quantità complessiva di 8.000 t; l’attivazione di tale servizio è tuttavia vincolato all’ottenimento, da parte dell’aggiudicatario, di autorizzazioni internazionali per l’esportazione del rifiuto. Nel frattempo sono stati raggiunti accordi con la società REA Dalmine s.r.l., in merito all’aumento dei quantitativi contrattuali per l’anno 2022, con l’obiettivo di limitare le quantità di rifiuti da stoccare nei siti di Trento e Rovereto. ADEP intende inoltre attivare un nuovo bando europeo per l’invio a recupero dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07), per le quantità che verranno complessivamente prodotte sul territorio provinciale nel 2023 (circa 8.000 t).