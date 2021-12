ITAS MUTUA * SOLIDARIETÀ: « CHIESA SAN GIOVANNI DI ALA (TN), DONATA UNA SPECIALE ACQUASANTIERA A NORMA ANTI-COVID »

10:10 - 22/12/2021

ITAS Mutua dona una speciale acquasantiera a norma anti-Covid alla Chiesa San Giovanni di Ala. Grazie alla donazione di ITAS Mutua, è stata inaugurata presso la Chiesa di San Giovanni di Ala (TN) la speciale acquasantiera in grado di erogare Acqua Santa (e gel disinfettante) in modo totalmente sicuro dal punto di vista sanitario. La distribuzione delle gocce d’Acqua Santa e/o l’igienizzazione delle mani avviene infatti in modo automatico, con l’erogazione dei liquidi senza nessun contatto diretto con gli elementi della struttura.

La sicurezza del dispositivo, realizzato dalla società cooperativa Ampex, è stata certificata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Il supporto ha un’altezza di circa 130 cm ed è sostenuto da due speciali batterie che ne permettono l’utilizzo senza cavi di alimentazione.

ITAS ha seguito da vicino il progetto grazie anche all’intervento di Walter e Michele Caldonazzi, agenti ITAS di Rovereto che hanno promosso l’iniziativa con il supporto delle subagenti di Ala Lucia e Roberta Azzolini.

“Da 200 anni ITAS è vicina alle persone con gesti concreti e anche in questa occasione siamo lieti di aver partecipato con un segno semplice ma di grande rilevanza, che contribuirà a ricostruire momenti di condivisione importanti per tutti” afferma Luca Petermaier, responsabile comunicazione di gruppo, corporate identity e relazioni esterne ITAS che ha portato il saluto della Compagnia alla comunità di Ala.

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a ITAS per questo gesto concreto – afferma Don Alessio Pellegrin, parroco di Ala – che consentirà ai fedeli di avvicinarsi all’aspersione dell’Acqua Santa in totale sicurezza. In questo periodo nel quale la pandemia ci ha spesso allontanati da molti momenti comunitari, avere a disposizione uno strumento che permette di ritrovare un gesto così importante, rappresenta davvero un segnale di fiducia.”

Ad oggi le speciali acquasantiere sono state installate nelle Chiese di Avio, Ala, Chizzola di Ala, Trento San Martino, Trento Santi Pietro e Paolo, Sporminore.