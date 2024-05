COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * PNRR – CABINA DI REGIA: «INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA CON MELONI – PIANTEDOSI – FITTO ED I PREFETTI D’ITALIA»

15.25 - lunedì 27 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella mattinata odierna si è tenuto un incontro in videoconferenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto, con tutti i Prefetti d’Italia ed i vertici degli enti locali territorialmente competenti, in occasione dell’insediamento delle Cabine di coordinamento istituite presso ogni singola Prefettura e di cui fanno parte sia rappresentanti delle Ragionerie Territoriali dello Stato che delle singole Amministrazioni nella gestione dei progetti di investimento.

In particolare, per la Cabina di coordinamento nella provincia di Trento erano presenti il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ed il Direttore Generale Raffaele De Col, il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, il Viceprefetto Vicario Massimo Di Donato ed il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Francesco Lofaro.

In particolare, l’articolo 9, comma 1, del Decreto legge n. 19/2024 prevede fra le misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all’esecuzione e al monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, l’istituzione presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di una Cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, alla quale partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei Sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati ed i rappresentanti della Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale di volta in volta interessati, al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie fra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, nonché di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

In tale occasione è stata sottolineata l’importanza di dialogo fra la Struttura di Missione PNRR di Palazzo Chigi e le Cabine di coordinamento istituite presso le singole Prefetture, al fine di definire uniformemente sul territorio il piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale e garantire al contempo il puntuale avanzamento del piano di spesa, creando una maggiore collaborazione sinergica fra tutti gli attori istituzionalmente coinvolti che già si riuniranno il prossimo 11 giugno presso questo Commissariato del Governo.

/////

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Governo rafforza ulteriormente la governance del PNRR sul territorio. Oggi riunione di insediamento delle Cabine di coordinamento PNRR presso tutte le Prefetture

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma – Tel: +39 06 6779 3303/3161 – Mail: chigicomunicazione@governo.it X: @palazzo_chigi

Si è tenuta oggi presso la Prefetture di Roma la riunione di insediamento contestuale delle oltre cento Cabine di coordinamento PNRR istituite, presso tutte le Prefetture, con il decreto-legge n. 19 del 2024.

La riunione è stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni che, per l’occasione, ha presieduto la Cabina di coordinamento costituita presso la Prefettura di Roma, in videocollegamento con le altre Cabine di coordinamento distribuite su tutto il territorio italiano e alla presenza dei Ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi.

Con l’attivazione delle Cabine di coordinamento, vero e proprio strumento di supporto territoriale, il Governo rafforza la governance del PNRR rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra la Cabina di Regia per il PNRR, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza delle Prefetture, che assumono un rinnovato protagonismo nell’attuazione del Piano.

Ruolo delle Cabine di coordinamento sarà il supporto ai soggetti attuatori impegnati nell’attuazione del Piano, al fine di rilevare tempestivamente i segnali di criticità provenienti dal territorio, individuare in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti le opportune soluzioni e contribuire, attraverso Piani di azione dedicati, alla loro celere implementazione.

È un ulteriore, significativo, passo nel solco della cooperazione tra tutti i livelli istituzionali per l’attuazione del Piano, con un ruolo propulsivo dei Prefetti e il pieno coinvolgimento di tutta la società civile: un metodo che il Governo ha promosso fin dal suo insediamento, e che ha reso possibile collocare l’Italia al primo posto tra gli Stati europei per risultati conseguiti nella realizzazione del PNRR.

Si è tenuta oggi presso la Prefetture di Roma la riunione di insediamento contestuale delle oltre cento Cabine di coordinamento PNRR istituite, presso tutte le Prefetture, con il decreto-legge n. 19 del 2024.

La riunione è stata coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni che, per l’occasione, ha presieduto la Cabina di coordinamento costituita presso la Prefettura di Roma, in videocollegamento con le altre Cabine di coordinamento distribuite su tutto il territorio italiano e alla presenza dei Ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi.

Con l’attivazione delle Cabine di coordinamento, vero e proprio strumento di supporto territoriale, il Governo rafforza la governance del PNRR rendendo sistematico e più capillare il raccordo tra la Cabina di Regia per il PNRR, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza delle Prefetture, che assumono un rinnovato protagonismo nell’attuazione del Piano.

Ruolo delle Cabine di coordinamento sarà il supporto ai soggetti attuatori impegnati nell’attuazione del Piano, al fine di rilevare tempestivamente i segnali di criticità provenienti dal territorio, individuare in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti le opportune soluzioni e contribuire, attraverso Piani di azione dedicati, alla loro celere implementazione.

È un ulteriore, significativo, passo nel solco della cooperazione tra tutti i livelli istituzionali per l’attuazione del Piano, con un ruolo propulsivo dei Prefetti e il pieno coinvolgimento di tutta la società civile: un metodo che il Governo ha promosso fin dal suo insediamento, e che ha reso possibile collocare l’Italia al primo posto tra gli Stati europei per risultati conseguiti nella realizzazione del PNRR.