RAI MOVIE (CANALE 24 DEL DIGITALE TERRESTRE) – “ HEIDI “: « UN FILM DIRETTO DA ALAIN GSPONER CON ANUK STEFFEN NEI PANNI DELLA PICCOLA PROTAGONISTA, DOMENICA 27 FEBBRAIO ALLE 21.10 »

9.05 - sabato 26 febbraio 2022

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette domenica 27 febbraio alle 21.10 “Heidi”, un film diretto da Alain Gsponer con Anuk Steffen nei panni della piccola protagonista. Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno, interpretato da Bruno Ganz, in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme al suo migliore amico Peter si diverte prendendosi cura delle caprette e godendosi la libertà della vita sui monti.

Ma queste giornate spensierate si interrompono quando la zia Dete, che già alcuni anni prima aveva tentato di portare in città la piccola, rimasta orfana, torna per riportare Heidi a Francoforte. Lì dovrà fare compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, costretta su una sedia a rotelle, e insieme a lei imparare a leggere, scrivere e a comportarsi secondo le regole della società, sotto la supervisione della severa governante signorina Rottenmeier. In città Heidi conoscerà quindi un’amica inseparabile e l’amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate montagne e di suo nonno si faranno sentire presto. Il film è basato sul romanzo di Johanna Spyri del 1880. Di Heidi si ricorda anche la celebre serie animata degli anni 70 disegnata da Hayao Miyazaki.