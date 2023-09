LISTA FUGATTI PRESIDENTE * ELEZIONI TRENTINO: ELEONORA ANGELI, « IN CAMPO PER LE AMMINISTRATIVE, IL MIO IMPEGNO PRINCIPALE LA SANITÀ «

09.58 - domenica 3 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È per noi un davvero un onore annunciare la candidatura nella Lista Fugatti Presidente di un volto noto e particolarmente apprezzato della vita politica trentina: Eleonora Angeli, consigliera comunale di Trento, impegnata in tante battaglie per la vivibilità cittadina.

Eleonora fa dell’impegno nel sociale e del rapporto con le persone uno dei cardini di un profilo politico e personale divenuto col passare del tempo sempre più credibile e rispettato, come testimonia peraltro il suo brillante risultato elettorale in termini di preferenze alle ultime consultazioni comunali. “Il mio impegno principale sempre, oggi come ieri – dichiara Angeli – sarà rivolto in special modo al mondo della Sanità per il quale ho studiato e mi sono formata e su cui lavoro da oltre vent’anni. Darò attenzione a tutti i professionisti e alle richieste dei cittadini. Lavorerò in special modo a perseguire quella qualità della vita cui tutti legittimamente devono poter accedere in una comunità evoluta come la nostra. Valorizzare e promuovere in chiave sostenibile le potenzialità delle nuove generazioni, in termini di maggiore e migliore in-formazione, sarà un altro mio imprescindibile impegno oltre al rafforzamento della rete cooperativa trentina che dovrà trovare senza dubbio maggiore spazio tra le priorità della prossima compagine provinciale”.

“Con l’annuncio della partecipazione di Angeli – afferma dal canto suo il Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente, Achille Spinelli – cambiano gli equilibri in campo, essendo il prestigio e la qualità della sua figura in grado di conquistare ampi consensi e di proiettare la Lista Fugatti Presidente verso traguardi elettorali promettenti e lusinghieri. Sarà bellissimo e stimolante lavorare con lei fianco a fianco in Provincia”.