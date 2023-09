LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT * DAVIDE INTILLA, « LA MIA CANDIDATURA, PER ESSERE VICINO ALLE ISTANZE DEL PERSONALE SANITARIO »

12.49 - sabato 2 settembre 2023

Davide Intilla vive a Riva Del Garda, sposato e con due figli. Cresciuto nelle Acli e con impegno nelle associazioni di volontariato, ha esperienza come amministratore locale ed è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Medico chirurgo, specialista ambulatoriale oculista, da tre anni è in servizio presso il Css di Riva del Garda e di Trento sarà candidato con la Lista Fugatti Presidente alle prossime elezioni provinciali.

Condivide una visione della Sanità trentina improntata sul potenziamento dei servizi delle cure primarie attraverso una rete moderna di comunicazione fra i professionisti che lavorano sul territorio. “Mi sento vicino alle istanze del personale sanitario – afferma – e penso che in Trentino debbano essere create tutte le condizioni affinché sia attrattivo verso chi ci lavora e verso chi vorrebbe venire a lavorarci. La fuga e la riduzione del personale sanitario è la vera emergenza in questo momento insieme alla necessità di potenziare il piano pandemico”.

“Apprezzo grandemente l’impegno e l’entusiasmo che il dottor Intilla sta mettendo in campo con noi. Indubbiamente la Sanità sarà tra i principali campo di confronto e di azione amministrativa che attendono la nostra Provincia nei prossimi anni, e avere in Consiglio professionisti della sua passione e della sua competenza sarebbe per noi un importantissimo valore aggiunto”, dichiara il Segretario e Capolista Achille Spinelli.