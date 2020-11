COPPOLA (VERDI DEL TRENTINO) * SCOMPARSA PIERGIORGIO CATTANI: « ATTIVO FINO ALL’ULTIMO NEL SUO IMPEGNO POLITICO, PERSONA CORAGGIOSA E UOMO DI GRANDE LEVATURA MORALE »

I Verdi del Trentino piangono la prematura e dolorosa scomparsa di Piergiorgio Cattani. Amico carissimo e compagno di tante battaglie. Persona coraggiosa e uomo di grande levatura morale, umana e intellettuale. La cultura e la politica trentina perdono uno dei suoi migliori esponenti, perché Piergiorgio sapeva unire conoscenza, sapienza e umiltà. Attenzione agli altri e bontà d’animo. Sapeva analizzare con lucidità i fatti della vita, senza mai perdere la luce interiore e la calda umanità che lo avvicinava in modo fraterno e solidale ai destini degli ultimi, dei più bisognosi. Ha vissuto la sua vita, troppo breve, danzando con la mente brillante sempre attiva, superando i limiti del suo difficile quotidiano con l’eroismo dei gesti semplici, dei pensieri affettuosi, dell’ amicizia sincera.

Dell’ amore per la sua terra vissuto in una dimensione ampia, capace di travalicare confini fisici, mentali, culturali. Piergiorgio ha vissuto con gli altri e per gli altri. Lo ringraziamo per questa sua vita nobile, per il suo farci diventare grazie al suo esempio persone migliori. Ci stringiamo con infinito rimpianto e affetto ai suoi cari, in particolare ai suoi meravigliosi genitori. Sentite condoglianze a Futura che ha avuto il privilegio di averlo come presidente. Attivo fino all’ ultimo nel suo impegno politico. La sua forza e la sua integrità, i suoi valori ci accompagneranno nei giorni a venire.

*

Lucia Coppola

Portavoce dei Verdi del Trentino.