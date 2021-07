PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DANNI MALTEMPO: « IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE ZANOTELLI OGGI IN VALSUGANA, PRESENTI ANCHE KASWALDER E PACCHER »

Danni da maltempo, il presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli oggi in Valsugana.

La Valsugana, assieme all’alto Garda, è la zona dove si sono fatti maggiormente sentire gli effetti degli ultimi intensi fenomeni meteorologici. Il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli si sono recati questo pomeriggio a Barco di Levico e in seguito a Strigno, Samone e Novaledo. Erano accompagnati dal dirigente generale della Protezione Civile Raffaele De Col e dal dirigente del Servizio Bacini montani Roberto Coali. Agli incontri hanno partecipato gli amministratori dei Comuni della zona più fortemente colpiti dai fenomeni meteorologici dei giorni scorsi e una rappresentanza dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari intervenuti per affrontare le diverse emergenze sul territorio. Presenti anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

Alle amministrazioni locali il presidente Fugatti ha voluto dare un segnale di vicinanza. “La Giunta provinciale – ha spiegato – ha adottato oggi il provvedimento di dichiarazione di sussistenza della calamità per i comuni colpiti dagli intensi fenomeni meteorologici dei giorni scorsi. Con successivi provvedimenti stabiliremo criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi per i danni causati dalla calamità”.

L’assessore Zanotelli si è unita al presidente nel ringraziamento al personale provinciale, agli amministratori e ai Vigili del Fuoco volontari per il lavoro svolto in questi giorni. “La Provincia – ha sottolineato l’assessore Zanotelli – anche in questa occasione vuole essere vicina alle comunità colpite dagli effetti del maltempo e intende continuare ad investire nella messa in sicurezza del territorio”.

A Barco di Levico il sopralluogo si è svolto nella zona a monte dell’abitato, lungo il “Vallone di Barco”, dove si sta già lavorando per ripristinare la via, lungo l’alveo, di accesso alle opere di presa degli acquedotti potabile e irriguo.

A seguire, dopo il punto fatto con gli amministratori locali a Strigno il sopralluogo è proseguito a Samone per vedere l’intervento in corso per il ripristino della funzionalità di una briglia filtrante sul torrente Cinaga.

Il sopralluogo si è concluso a Novaledo per fare il punto della situazione sui corsi d’acqua a monte della pista ciclabile tra Novaledo e Levico.