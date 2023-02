ON. DE BERTOLDI (FDI) * REPLICA A ON. CATTOI: « FU LA COMMISSIONE FINANZE DEL SENATO A BLINDARE LA RIFORMA RENZI SUL CREDITO, NELLA SCORSA LEGISLATURA »

16.19 - domenica 26 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ringrazio davvero la collega onorevole Vanessa Cattoi per l’invito a studiare, in quanto l’apprendimento non è mai abbastanza, neppure per chi ha conseguito titoli accademici e master universitari. Questa volta però credo che l’amore viscerale, che apprezzo, verso il suo partito, le abbia un po’ offuscato la visione della realtà, e del giudizio sulle mie oggettive considerazioni sul credito cooperativo.

L’onorevole Cattoi dovrebbe infatti ricordare, che fu proprio nella scorsa legislatura la commissione finanze del Senato, della quale ero il Segretario, e non la Commissione di inchiesta sul sistema bancario, della quale peraltro ero capogruppo Fdi, a blindare la riforma Renzi sul credito, e quindi a sancire la fine del credito di territorio e delle piccole banche di credito popolare e cooperativo.

Comprendo che la collega, molto impegnata in Commissione Bilancio, possa aver dimenticato chi realmente aveva le competenze nel merito, ma sono certo che le sue esternazioni siano state frutto solamente, come detto, di quel sentimento passionale verso il proprio leader, ed il proprio partito, che non posso che apprezzare, ritenendomi un Amico della Lega e di Matteo Salvini.

Per fortuna però la mia intervista non conteneva elementi soggettivi, ma meramente constatazioni -de facto- di quello che è accaduto, e che non può essere traviato dall’appartenenza politica. Nessuno potrà mai obiettare infatti , che la fine delle banche di territorio, delle banche popolari e delle casse rurali, sia stata determinata dalla riforma della 17ª legislatura, a guida PD, e consolidata nella 18ª legislatura dal governo giallo verde, al quale gli alleati della lega diedero, erroneamente a mio giudizio, un incomprensibile supporto.

Non è possibile cara Cattoi essere di opposizione e di Governo assieme, neppure per la Lega, e quindi il Governo giallo verde si deve assumere la responsabilità di aver dato attuazione alle volontà politiche sul credito cooperativo del governo Renzi! Infine io avevo sostenuto , ed apprezzo che lo abbia ammesso Vanessa, anche il sostegno alle posizioni -pro Raffeisen- per l’Alto Adige; mi sarei però aspettato che il partito del governatore Fugatti avesse sostenuto con me il credito cooperativo del Trentino, cioè le nostre casse rurali, piuttosto che favorire una riforma del Pd, che ci ha privato delle nostre storiche specificità.

Altra questione è poi la difesa d’ufficio dell’amico Matteo Renzi da parte della dottoressa Conzatti, che evidentemente ritiene l’esistenza delle piccole banche territoriali , quelle banche cioè che garantiscono e mantengono tuttora un ruolo determinante negli Stati Uniti come in Germania, un fattore inutile per il nostro paese.

Ma questa è una questione politica, della quale ognuno si assume ovviamente le proprie responsabilità di fronte ai cittadini ed ai cooperatori del nostro territorio.

*

On. Andrea de Bertoldi

FdI – Fratelli d’Italia