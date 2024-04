LEGA * TRENTO – CASA CIRCONDARIALE SPINI DI GARDOLO: « IL SOTTOSEGRETARIO OSTELLARI INCONTRA CON FUGATTI I SINDACATI, “IN ARRIVO NUOVE UNITÀ DI POLIZIA PENITENZIARIA” »

17.51 - lunedì 22 aprile 2024

Carceri, Ostellari a Trento incontra sindacati con Fugatti: “In arrivo nuove unità di Polizia Penitenziaria”. Proficuo incontro fra le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria e il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, le onorevoli Vanessa Cattoi e Elena Testor, i consiglieri provinciali Stefania Segnana e Mirko Bisesti.

“Il sistema dell’esecuzione penale sconta anni di abbandono e mancate riforme. Passo dopo passo stiamo lavorando per risolvere i problemi. Fatte queste premesse, posso assicurare che le richieste dei rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria sono state prese in considerazione e riceveranno presto risposta – ha dichiarato Ostellari – Già oggi a Spini di Gardolo, come nel resto delle carceri italiane, è stata coperta al 100% la pianta organica dei funzionari pedagogici. Quanto alla mancanza di personale in divisa, entro fine anno arriveranno nuovi innesti dal 184esimo corso allievi”.

