SANIFONDS TRENTINO * ASSEMBLEA – BILANCIO 2022: « 9 MILIONI LE ENTRATE CON UNA CRESCITA DEL 60% IN CINQUE ANNI, PER GLI ISCRITTI RIMBORSO MEDIO A 225 EURO »

11.11 - sabato 22 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sanifonds Trentino, un bilancio più ricco per tutti. I numeri promuovono il modello di welfare integrativo. Dati molto positivi dal Bilancio annuale approvato in assemblea: le entrate sfiorano i 9 milioni di euro con una crescita di oltre il 60% in cinque anni. Particolarmente significativi i benefici per gli iscritti con il rimborso medio a quota 225 euro, 3 volte l’equivalente monetario in busta paga. Nel 2023 via al progetto SF4you per il sostegno alle iniziative no profit sul territorio

Il modello di welfare integrativo si dimostra vincente favorendo il consolidamento finanziario del fondo sanitario e producendo vantaggi tangibili e misurabili per gli iscritti. È questo il messaggio lanciato dai gestori di Sanifonds, il Fondo sanitario integrativo trentino, nel corso dell’assemblea del 19 aprile che ha visto l’approvazione del Bilancio annuale 2022. Gli ottimi risultati raggiunti, peraltro, si affiancano alle prospettive di crescita che giustificano il lancio di un nuovo programma di iniziative destinato a estendere il campo delle attività attraverso il sostegno ai progetti sociali.

I numeri certificano la crescita- Quest’anno, le entrate contributive del fondo dovrebbero raggiungere gli 8,95 milioni di euro, cifra che segna un incremento del 63% nell’ultimo quinquennio. L’espansione è dovuta principalmente al forte incremento degli iscritti e alle operazioni di fusione condotte con altre mutue locali. La tendenza, si precisa, è destinata a confermarsi nei prossimi mesi: entro la fine dell’anno, in particolare, il numero previsto degli iscritti toccherà quota 90.000, oltre il triplo nel confronto con il dato del 2016, l’anno di avvio delle attività del fondo.

“Il continuo ingresso di nuovi iscritti, ultimi in ordine di tempo quelli dei settori metalmeccanico e turistico, conferma ancora una volta il persistente trend di crescita”, commenta il Presidente Nicola Svaizer. “I numeri, inoltre, certificano la capacità di Sanifonds di affermarsi come fondo sanitario territoriale aperto ai lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, una peculiarità che non ha eguali nelle altre province e regioni italiane”.

Il bilancio approvato da Sanifonds evidenzia poi numeri decisamente confortanti relativi al patrimonio che raggiunge attualmente i 22,5 milioni di euro. Circa metà di questa cifra è accantonata per i progetti di non autosufficienza mentre la parte restante costituisce l’insieme delle riserve in senso stretto. A rendere possibile la crescita, sottolinea il bilancio, è anche il controllo rigoroso dei costi gestionali che si confermano stabilmente inferiori al 10% delle entrate, un’incidenza pari alla metà circa del dato medio nazionale dei fondi. Determinante il ruolo della digitalizzazione che favorisce il contenimento delle spese in questo campo.

L’effetto moltiplicatore premia il welfare integrativo- Particolarmente significativa, in questo quadro, è la misurazione dei benefici della copertura integrativa che evidenzia un effetto moltiplicatore nel rapporto tra il contributo versato dal datore di lavoro e il rimborso ricevuto dall’iscritto. Secondo l’Ufficio Studi di Sanifonds, nel dettaglio, il rimborso medio erogato all’iscritto – pari a 225 euro – supera di tre volte l’equivalente monetario in busta paga. Un dato, sottolinea Sanifonds, che conferma l’efficacia del modello di welfare integrativo soprattutto in un contesto di forte inflazione.

Con SF4you si rafforza l’alleanza con il no profit- Nel corso dell’assemblea, infine, i gestori hanno annunciato l’approvazione di un nuovo progetto in campo sociale. L’iniziativa, denominata “Sanifonds For You” (SF4you) punta a finanziare progetti in ambito no profit e conta su un budget iniziale stanziato per il 2023 a tale scopo di 50.000 euro. Nel corso dell’anno il fondo avvierà una call for interest aperta agli enti trentini del terzo settore che operano in aree contigue alla missione istituzionale di Sanifonds, come ad esempio la non autosufficienza, la prevenzione, la promozione degli stili di vita sani e lo sviluppo di nuove tecnologie al servizio della salute. La misura, al momento di tipo sperimentale, consentirà di estendere le attività del fondo al di fuori dei confini dell’attività ordinaria, rappresentata dall’erogazione dei rimborsi sanitari, che resta ovviamente il principale campo d’azione.

“Il progetto SF4You amplia il perimetro di intervento di Sanifonds”, spiega il Direttore Generale, Alessio Scopa. “Alla nostra missione prioritaria, costituita dal rimborso delle spese sanitarie e dalla copertura di grandi rischi, si affianca ora questa iniziativa che ci permetterà di stringere un’alleanza strategica con gli operatori locali del welfare attivi in aree cruciali per i nostri cittadini come la non autosufficienza e le nuove tecnologie sanitarie”.