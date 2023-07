LA CIVICA – ROVERETO (TN) * GAZEBO TERRITORIALI: « OGGI CON CATALANO E LOPIANO / IL 19-7 INCONTRO PUBBLICO CON GOTTARDI – MASÈ »

10.18 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Organizzazione territoriale La Civica sezione Rovereto e Vallagarina. Iniziati oggi, martedì 11 luglio 2023, i gazebo territoriali di Rovereto alla presenza dei candidati locali Domenico Catalano e Angela Lopiano. Il gazebo di oggi ha la duplice finalità spiega Domenico “da un lato far ben comprendere che La Civica vuole puntare fortemente sulla città di Rovereto”, dall’altro pubblicizzare l’importante incontro pubblico organizzato per il giorno 19 luglio alle ore 20.00 ℅ la Sala Kennedy in Corso Rosmini”.

I gazebo, conclude Angela, non verranno svolti solo oggi, ma sono previsti per i giorni: 22 luglio, 29 agosto, 2 settembre, 12 settembre, 16 settembre, 30 settembre 7 ottobre, 10 ottobre e 17 ottobre. “L’obbiettivo su Rovereto è duplice”, spiega Filippo Pataoner, resp. organizzativo La Civica, “da un lato aumentare i consensi in vista delle elezioni provinciali di ottobre, dall’altro cristallizzare il movimento in vista delle prossime comunali. Chiaramente queste iniziative verranno replicate non solo sulla città di Rovereto, ma sono in fase di programmazione gli incontri che a breve partiranno da Avio e risalendo i territori arriveranno fino a Besenello”.

Filippo Pataoner

La Civica del Trentino