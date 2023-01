RAI 3 – “ DOTTORI IN CORSIA – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ “: « UNA PUNTATA SPECIALE SUL REPARTO DI CHIRURGIA NEONATALE (3/1 – 23.05) »

11.46 - lunedì 2 gennaio 2023

Sono le storie del reparto di Chirurgia neonatale, dove arrivano i bambini appena nati bisognosi di aiuto, le protagoniste della puntata speciale di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli – in onda martedì 3 gennaio alle 23.05 su Rai 3.

L’ultima puntata della nuova stagione – andata in onda a partire dallo scorso agosto e disponibile su RaiPlay – racconta la storia di Christian, un bambino molto desiderato, nato dall’incontro tra Giusy e Gianluca, una giovane coppia che vive a Roma. La gioia per la nascita, però, si incrina quando i medici del Bambino Gesù scoprono che la crescita di Christian è compromessa da un’ernia diaframmatica, una patologia che porta gli organi addominali a risalire nel torace, impedendo ai polmoni di svilupparsi. Christian è sottoposto a un primo intervento nel grembo materno e a una seconda operazione poco dopo la nascita: i medici mettono in campo tutte le loro forze e le loro competenze per scongiurare il peggio e salvargli la vita.

Mentre Christian si riprende e si avvicina il momento di tornare a casa, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù arriva dalla Puglia il piccolo Francesco, di 4 mesi. Appena nato, gli è stata diagnosticata un’atresia esofagea, un’interruzione dell’intestino. Per risolvere il suo problema, il professor Bagolan e la sua equipe eseguono una procedura innovativa che permette di non dover effettuare un vero e proprio intervento chirurgico, invasivo per un bimbo così piccolo.

La serie, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. A cura di Davide Acampora. Scritto da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti, Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Del Buono.