GRUPPO SPARKASSE E SACE * PIANI INVESTIMENTO: « SOTTOSCRITTE NUOVE CONVENZIONI “FUTURO” E “GREEN”, A SOSTEGNO DELLE IMPRESE »

Il Gruppo Sparkasse ha sottoscritto con SACE le convenzioni “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green”. Gli strumenti SACE permettono alle imprese, in particolare PMI, di dare un maggiore impulso alla competitività produttività aziendale e alla sostenibilità. Le convenzioni permetteranno alle banche del Gruppo Sparkasse (Cassa di Risparmio di Bolzano e CiviBank) di supportare ulteriormente le imprese nella realizzazione dei loro piani di investimento, anche abbinando i prodotti a strumenti di Finanza Agevolata e del PNRR.

La convenzione “Garanzia Futuro” che nello specifico offre una copertura del 70%, mira a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane, di qualsiasi dimensione, sui mercati globali, le iniziative collegate al PNRR, gli investimenti in innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Inoltre, sono previsti concreti contributi a favore delle filiere strategiche, delle imprese operanti in aree economicamente svantaggiate, e a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria femminile.

In linea con il Green New Deal e con la tassonomia verde europea, potrà essere inoltre offerta la “Garanzia Green” alle aziende clienti di qualsiasi settore, con fatturato fino a 500 milioni di euro, che intendano finanziare i propri progetti d’investimento in ambito green. In particolare, l’obiettivo è quello di supportare le imprese nelle diverse esigenze finanziarie legate a progettualità che abbiano impatti positivi sull’ambiente e sulla riduzione dell’inquinamento e dell’impronta carbonica. Nel dettaglio, le imprese potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all’80%.

Le due tipologie di garanzia vengono rilasciate a condizioni di mercato e attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato. La durata dei finanziamenti che potranno essere richiesti nelle convenzioni, va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 20 anni, con un preammortamento massimo di 36 mesi e piano di ammortamento a rata trimestrale a tasso fisso o variabile. L’importo in linea capitale richiedibile in convenzione è compreso tra un minimo di 50mila ad un massimo di 50 milioni di Euro.

Emiliano Picello, Responsabile Corporate Banking del Gruppo Sparkasse, ha dichiarato: “Con questi strumenti il Gruppo Sparkasse, riuscirà a proseguire nel suo ruolo di affiancamento e supporto alle imprese italiane. La partnership ormai consolidata con il Gruppo SACE, grazie anche a questo accordo, ci consentirà di realizzare nuovi e concreti percorsi di sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare nella transizione sostenibile.”

Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions di SACE, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con le banche del Gruppo Sparkasse, vogliamo ampliare il nostro sostegno alle crescita delle PMI italiane, pilastro del nostro Piano Industriale Insieme2025, supportandole nella transizione verso la sostenibilità e l’innovazione, per renderle sempre più competitive sia in Italia che all’estero. Con Garanzia Futuro e Garanzia Green diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende e all’economia italiana.”

Die Gruppe Sparkasse hat mit SACE die Konventionen „Garantie Zukunft“ und „Garantie Green“ unterzeichnet.

Die Bürgschaften des staatlichen Kreditversicherungsunternehmens SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) ermöglichen es den Betrieben, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), ihre Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu steigern. Dank der abgeschlossenen Konventionen können die zwei Banken der Gruppe Sparkasse (Südtiroler Sparkasse und CiviBank) die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Investitionspläne zusätzlich unterstützen, indem sie auch begünstigte Finanzierungsformen im Rahmen des Staatlichen Wiederaufbauplans PNRR zur Verfügung stellen.

Die Konvention „Garantie Zukunft” bietet eine Garantiedeckung im Ausmaß von 70 % und zielt insbesondere darauf ab, die Entwicklung einheimischer Unternehmen jeglicher Größenordnung auf den globalen Märkten zu fördern. Unterstützt werden Initiativen im Rahmen des Staatlichen Wiederaufbauplans PNRR sowie Investitionen in technologische Innovation und Digitalisierung. Darüber hinaus sind Beiträge zugunsten strategischer Lieferketten, von Unternehmen in wirtschaftlich benachteiligten Gebieten, und zur Unterstützung der Entwicklung des weiblichen Unternehmertums vorgesehen.

Die Konvention „Garantie Green“ steht im Einklang mit dem EU-Plan „Green New Deal“ sowie der EU-Umwelttaxonomie und richtet sich an Unternehmen aller Wirtschaftssektoren mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen (Mio.) Euro. Gefördert werden Investitionen in Umweltprojekte, die zur Verringerung der Umweltverschmutzung und des CO2-Fußabdrucks beitragen. Die „Garantie Green“ von SACE bietet eine Garantiedeckung im Ausmaß von 80 %.

Die zwei Bürgschaften werden zu Marktkonditionen und über ein vollständig standardisiertes und digitalisiertes Verfahren ausgestellt. Die Laufzeit der Finanzierungen, die im Rahmen der Konvention zur Verfügung gestellt werden, beläuft sich zwischen mindestens 24 Monaten und höchstens 20 Jahren, mit einer tilgungsfreien Zeit von maximal 36 Monaten und einem vierteljährlichen Rückzahlungsplan mit festem oder variablem Zinssatz. Der Kapitalbetrag, der im Rahmen der Konvention zur Verfügung gestellt wird, liegt zwischen mindestens 50.000 und höchstens 50 Mio. Euro.

Emiliano Picello, Verantwortlicher Corporate Banking der Gruppe Sparkasse, erklärt: „Mit diesen Instrumenten kann die Gruppe Sparkasse ihre wichtige Rolle in der Betreuung und Unterstützung der Unternehmen weiter ausbauen. Unsere mittlerweile gefestigte Partnerschaft mit SACE, eröffnet uns – auch dank dieser neuen Konventionen – die Möglichkeit, neue Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen in unserem Territorium, insbesondere zur Förderung des nachhaltigen Wandels, anzubieten.“

Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions von SACE, erklärt: „Dank unserer Zusammenarbeit mit der Gruppe Sparkasse wollen wir unsere Unterstützung für das Wachstum der KMU in Italien, die eine tragende Säule unseres Strategieplans ‚Zusammen 2025‘ darstellen, ausbauen und sie bei ihren Investitionen in Nachhaltigkeit und Innovation fördern, um ihre Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland zu steigern.“