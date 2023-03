GRUPPO CONSILIARE PD – TRENTINO * PRIMARIE: « CI COMPLIMENTIAMO CON IL NUOVO SEGRETARIO DAL RÌ, CONFERMIAMO LA FIDUCIA A ZENI »

14.27 - mercoledì 1 marzo 2023

Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino esprime soddisfazione per la consistente partecipazione alle primarie del Partito Democratico, in un periodo di elevato astensionismo, e si complimenta con il nuovo segretario Alessandro Dal Rì. Con riferimento ad alcuni, infondati, articoli di stampa, si specifica che non è mai arrivata alcuna richiesta di dimissioni al capogruppo Zeni, e nell’odierna riunione il gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino ha confermato la sua fiducia allo stesso Zeni. Il gruppo consiliare nel prossimo periodo collaborerà col partito nel definire gli assetti di vertice, con l’auspicio che si apra una fase di larga condivisione, al fine di rafforzare il percorso verso le elezioni provinciali.

*

Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino