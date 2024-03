GPI – TRENTO * TRATTATIVA: « APPROVATA LA CESSIONE DI ARGENTEA A ZUCCHETTI HOSPITALITY, CORRISPETTIVO BASATO SU EQUITY VALUE PARI A 105 MILIONI »

19.15 - venerdì 15 marzo 2024

Gpi società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, informa che, all’esito della trattativa in esclusiva di cui si è dato conto al mercato con precedente comunicato del 5 febbraio 2024, in data odierna il CdA ha approvato la cessione a Zucchetti Hospitality S.r.l., società interamente controllata da Zucchetti S.p.A., dell’intero capitale sociale di Argentea S.r.l., società di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e dei buoni pasto.

La sottoscrizione del contratto di vendita è stata formalizzata in data odierna mentre si ritiene che il perfezionamento (closing) dell’operazione possa avvenire entro la fine del corrente mese di marzo, nel pieno rispetto delle tempistiche già comunicate al mercato.

Il corrispettivo per la cessione del 100% di Argentea S.r.l., da pagarsi integralmente per cassa al closing, è stato concordato in 99 milioni di euro circa, basato su un equity value di Argentea S.r.l. pari a 105 milioni di euro circa.

È prevista inoltre una clausola di earn-out, con la quale l’acquirente si obbliga a corrispondere a Gpi S.p.A. un importo addizionale di 6 milioni di euro, all’unica condizione che l’EBITDA dell’esercizio 2024 di Argentea S.r.l., da calcolarsi in continuità con i pregressi criteri gestionali, sia almeno pari a quello dell’esercizio 2023.

Il contratto prevede, infine, pattuizioni usuali per transazioni similari, incluse dichiarazioni e garanzie della parte venditrice.

Nell’esercizio 2023 Argentea S.r.l. ha registrato un Valore della Produzione per 16,3 milioni di euro e un EBITDA di 6,9 milioni di euro.

Fausto Manzana, Amministratore Delegato di Gpi: “Questa operazione permette di concentrarci maggiormente sul nostro core business e di focalizzarci sulle soluzioni software per una sanità digitale e sostenibile. Poniamo particolare attenzione alla telemedicina e iniziamo a vedere l’uso dell’Intelligenza Artificiale in alcuni casi pratici. Con i proventi della cessione otteniamo un positivo rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo, chiamato a sostenere gli importanti contratti aggiudicati a livello nazionale e a proseguire il suo percorso di crescita. L’obiettivo è chiaro: diventare un leader europeo nell’innovazione tecnologica nell’ambito del software per la sanità. L’esperienza e la professionalità di Zucchetti consentiranno ad Argentea di affrontare nuovi orizzonti di crescita e innovazione. Questa transazione testimonia come i valori che abbiamo costruito negli anni risultino adeguatamente valorizzati dai leader del settore”.

Le acquisizioni del Gruppo Evolucare e del Gruppo Tesi e la cessione di Argentea S.r.l. consentono il raggiungimento dei target economici del Piano Strategico Industriale 2022-2024, che prevede ricavi maggiori di 500 milioni di euro, un EBITDA margin maggiore del 17% con il contenimento della PFN all’interno dei covenant finanziari. Nel processo di valorizzazione di Argentea S.r.l., Zucchetti Hospitality S.r.l. è assistita da Intermonte quale advisor finanziario; Gpi S.p.A. è assistita da Equita quale advisor finanziario, EY-Parthenon quale advisor industriale e dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo quale advisor legale.