GPI – TRENTO * TRASFORMAZIONE DIGITALE: « VALORIZZAZIONE DI “ARGENTEA“ SRL, AVVIATA LA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA CON “ZUCCHETTI“ SPA »

lunedì 5 febbraio 2024

Si informa che il consiglio di amministrazione di Gpi S.p.A., tenuto conto delle offerte vincolanti pervenute in merito alla valorizzazione della controllata Argentea s.r.l., in data di ieri ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva con Zucchetti S.p.A. per la cessione della propria partecipata.

L’offerta ricevuta da Zucchetti testimonia come due importanti realtà industriali italiane, pur operando in distinti settori, possano trovare convergenze che consentono a entrambe un’importante occasione di crescita e sviluppo.

Le due Società sono al lavoro con i propri consulenti e collaboratori per giungere al perfezionamento dell’operazione auspicabilmente entro il primo trimestre 2024.

Le disponibilità finanziarie che deriveranno dalla valorizzazione di Argentea s.r.l. consentiranno a Gpi S.p.A. di consolidare la strategia del Gruppo, che prevede la crescente focalizzazione sullo sviluppo di software per la trasformazione digitale e la sostenibilità dei sistemi sanitari, in Italia e all’estero, con il contemporaneo rafforzamento patrimoniale e finanziario a beneficio degli azionisti.

Nel processo di valorizzazione di Argentea s.r.l., Gpi S.p.A. è assistita da Equita quale advisor finanziario, EY-Parthenon quale advisor industriale e dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo quale advisor legale.