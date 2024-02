DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: « “L’EFFETTO MOONEY” E TANTA DIFESA DI SQUADRA, I BIANCONERI VINCONO 90-84 CONTRO VARESE »

07.21 - lunedì 5 febbraio 2024

Dolomiti Energia Trentino, difesa, carattere e “l’effetto Mooney” per battere Varese 90-84. I bianconeri con la combo MVP alla prima in maglia bianconera (17 punti, 11 nell’ultimo quarto) superano i lombardi con un match di sostanza e di cuore: sei giocatori in doppia cifra per i padroni di casa, che torneranno a giocare alla Il T quotidiano Arena domenica 11 contro Treviso.

La Dolomiti Energia Trentino strappa di carattere, con grinta e spirito di sacrificio, una vittoria chiave in un momento delicato: lo fa superando Varese 90-84, lo fa in rimonta dopo un avvio difficile, lo fa trovando nella difesa e nel senso di squadra le sue chiavi di volta. Il volto della serata è quello positivo e determinato di Matt Mooney, che alla prima partita in maglia Aquila Basket dopo essere arrivato a Trento venerdì si rende protagonista di una performance in crescendo che culmina con gli 11 punti (su 17) segnati nell’ultimo quarto. Ma i bianconeri mandano sei giocatori in doppia cifra e costringono i due principali terminali offensivi dei lombardi, Mannion e Hanlan, a un misero 7/31 dal campo. Insomma, è la più classica delle vittorie di squadra.

Dopo la trasferta di Salonicco in EuroCup, i bianconeri torneranno protagonisti sul proprio campo affrontando Treviso domenica 11 febbraio alle 17.30: i biglietti per il match valido per il 20° turno di regular season in Serie A LBA UnipolSai sono in vendita online, all’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e presso i punti vendita Vivaticket.

La cronaca del match. È Varese a impattare meglio il match: l’Aquila è avanti 8-7 con un paio di belle iniziative di Baldwin, ma deve presto fare i conti con le triple di McDermott e Hanlan (8-18 e timeout Galbiati). Due triple consecutive di Grazulis rianimano un po’ i bianconeri, che trovano anche una schiacciata di Cooke e un bel canestro del debuttante Mooney: ma i primi 10’ vanno in archivio con gli ospiti avanti 20-29. Hubb e Forray cominciano a trovare soluzioni al ferro, poi sale in cattedra Biligha che con una schiacciata devastante firma il sorpasso dei suoi e fa esplodere il palazzetto di Trento (34-33). A quel punto sono Hubb e la difesa di Conti a tenere avanti i padroni di casa fino a metà partita (45-44 con una tripla di McDermott, salito a quota 17 già all’intervallo lungo). Varese riprende con una scarica di triple che la aiuta a rimettersi in vantaggio, Trento ha i canestri dei “soliti” Hubb e Grazulis ma fatica a limitare l’impatto in area di Spencer (55-60): nel finale di quarto è Mooney a prendersi il palcoscenico con due belle iniziative, la tripla di Baldwin firma il sorpasso bianconero proprio in chiusura di terzo periodo (66-65). Gli ultimi 10’ sono per cuori forti: Mooney firma il 73-68, ma due triple di Moretti ribaltano la situazione al giro di boa del quarto (77-80). A quel punto è ancora Matt a segnare dall’arco, prima della “bomba” di Biligha che di fatto chiude i conti con il 90-82 nell’ultimo minuto. Finisce 90-84 e Trento torna alla vittoria.

Dolomiti Energia Trentino 90

Openjobmetis Varese 84

(20-29, 45-44; 66-65)

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 13, Alviti, Niang ne, Conti, Forray 11, Cooke Jr. 5, Diarra ne, Udom 2, Biligha 13, Grazulis 15, Mooney 17, Baldwin 14. Coach Galbiati.

Openjobmetis Varese: Mannion 8, Ulaneo 2, Spencer 14, Woldetensae 2, Moretti 14, Librizzi, Virginio ne, Hanlan 17, McDermott 23, Brown 6. Coach Bialaszewski.

Note: 3.189 spettatori.

Le parole di coach Galbiati: «Abbiamo vinto la partita quando abbiamo avuto voglia di “sporcarci le mani”. Abbiamo giocato una buona partita difensiva, soprattutto su Mannion e Hanlan che sapevamo essere due giocatori importanti per loro; abbiamo concesso qualche tiro troppo comodo a McDermott, ma complessivamente in difesa siamo stati presenti. Capitan Forray? Non voglio parlare dei singoli, ma lui ha davvero voluto vincere più di tutti, è stato fenomenale. Dobbiamo andare avanti, non è una singola partita a “guarirci” in questo momento della stagione e quindi dobbiamo continuare a crescere e migliorare».