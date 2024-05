GPI – TRENTO * CDA – NOMINE: « LUCA D’AGNESE PRESIDENTE, FEDERICA FIAMINGO VICE, FAUSTO MANZANA AMMINISTRATORE DELEGATO »

17.21 - martedì 7 maggio 2024

A seguito della nomina deliberata dall’Assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile, il Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. (GPI:IM), società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, si è riunito in data odierna per procedere all’attribuzione delle cariche sociali e al conferimento dei poteri a valere per il triennio 2024-2026.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2024-2026, ha nominato:

A) Luca D’Agnese Presidente

• Federica Fiamingo Vice Presidente

• Fausto Manzana Amministratore Delegato

B) nel rispetto delle previsioni di cui al Codice di Corporate Governance:

il Comitato Controllo e Rischi e dello Sviluppo sostenibile (con competenze in tema di operazioni con parti correlate) nelle persone di:

• Francesca Baldi Presidente

• Barbara Giacomoni

• Alessandro Rosponi

il Comitato Remunerazioni nelle persone di:

• Barbara Giacomoni Presidente

• Francesca Baldi

• Alessandro Rosponi

C) il Comitato Strategico, nelle persone di:

• Luca D’Agnese Presidente

• Fausto Manzana

• Sergio Manzana

• Mario Vitale

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Corporate Governance che del TUF) in capo a:

• Francesca Baldi

• Barbara Giacomoni

• Alessandro Rosponi

• Mario Vitale

confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione della lista.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, sempre con riferimento al triennio 2024-2026, ha confermato l’Organismo di Vigilanza uscente, nelle persone di:

• Vincenzo Candido Renna, avvocato

• Giuseppe Russo, dottore commercialista

• Raffaele Ripa, Presidente del Collegio Sindacale e dottore commercialista

• Ilaria Manzana, legale e dipendente della Società

I curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo https://www.gpigroup.com/investors/governance/