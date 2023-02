PAT * OLIMPIADI: FUGATTI, « BENE LA COPERTURA DA PARTE DEL GOVERNO DEI MAGGIORI COSTI, LE OPERE SARANNO CONCLUSE NEI TEMPI PREVISTI » (VIDEOINTERVISTA)

18.12 - lunedì 27 febbraio 2023

Olimpiadi: Fugatti, bene la copertura da parte del Governo dei maggiori costi, le opere saranno concluse nei tempi previsti. La cabina di regia ha approvato la copertura dei maggiori oneri, a causa dell’adeguamento dei prezzi, per le opere sportive e stradali che saranno realizzate in Trentino. È quanto emerge dalla riunione che si è tenuta nel palazzo della Regione Veneto a Venezia alla presenza tra gli altri del padrone di casa Luca Zaia, del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano. “Siamo soddisfatti da quanto è emerso dalla riunione perché stiamo procedendo bene con il cronoprogramma per le opere prefissate – ha dichiarato al termine della riunione il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – per la realizzazione degli impianti che in Trentino ci eravamo prefissati. Come Provincia autonoma, infatti, ci siamo mossi prima del Governo e abbiamo risposto all’aumento dei costi mettendo a bilancio le risorse necessarie per la messa a progetto e la fattibilità degli impianti sportivi olimpici”.

La riunione poi si è concentrata particolarmente sulla realizzazione della nuova pista da bob e sul villaggio olimpico di Cortina, oltre che sull’Arena di Verona che si vuole fare diventare luogo di chiusura non solo delle Olimpiadi, ma anche delle Paralimpiadi.